Nueva alerta por la caída de la vacunación en Argentina: causas y riesgos para la salud

La Semana de la Vacunación en las Américas marca cada año un espacio de reflexión y acción en torno a la protección de la salud pública, con especial énfasis en la infancia y la prevención de enfermedades transmisibles. La edición 2026 se desarrollará del 25 de abril al 2 de mayo, bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos y todas”.

En este contexto, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) alerta sobre la compleja situación que enfrenta el país por la caída de las coberturas de vacunación y la reaparición de enfermedades prevenibles. Los expertos advierten acerca de los riesgos asociados al descenso en las tasas de inmunización y destacan la urgencia de recuperar los niveles históricos que permitieron modificar el perfil epidemiológico de la región.

Cómo la vacunación transformó el panorama de las enfermedades prevenibles

La SAP afirma que, antes de que existieran las vacunas, enfermedades como el sarampión, la poliomielitis, la difteria y el tétanos eran muy comunes y causaban numerosos casos graves y muertes, sobre todo en la niñez. La vacunación universal se convirtió en la principal herramienta de la salud pública. En los últimos 50 años, según datos de la entidad, las vacunas permitieron salvar más de 150 millones de vidas en el mundo, lo que equivale a proteger a seis personas cada minuto durante medio siglo.

La región de las Américas logró grandes avances. Por ejemplo, la viruela dejó de existir en 1980 gracias a la vacunación. Más adelante, se erradicaron otras enfermedades graves, como la poliomielitis, la rubéola, el síndrome de rubéola congénita y el tétanos en recién nacidos.

En Argentina, la llegada de la vacuna contra la hepatitis A logró reducir la cantidad de casos en más de un 90% y eliminó los cuadros más graves en niños, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. Además, la vacunación sistemática permitió eliminar la poliomielitis y la rubéola en el país, así como frenar la transmisión de otras enfermedades como la difteria y el tétanos en recién nacidos. Estos logros se deben a la aplicación regular de vacunas a lo largo de los años, lo que brindó protección tanto a nivel individual como colectivo.

Consecuencias del descenso en la vacunación en Argentina y la reaparición de enfermedades

Los expertos advierten que estos logros pueden perderse si la cobertura de vacunación sigue en descenso: uno de cada tres niños en Argentina no recibió el refuerzo de la vacuna quíntuple o pentavalente a los 15 meses, y solo la mitad de los niños de 5 años contaba en 2024 con las vacunas completas requeridas para el ingreso escolar. En cuanto a las vacunas recomendadas durante el embarazo, la dTpa (que protege contra coqueluche y tétanos neonatal) y la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) alcanzaron coberturas del 77% y 65% respectivamente en 2025.

“La caída de las coberturas de vacunación no es un dato menor: implica que estamos perdiendo una de las principales barreras de protección frente a enfermedades graves. Cuando baja la vacunación, aumenta el riesgo de brotes. Estamos viendo las consecuencias en tiempo real, con el regreso de patologías que creíamos controladas”, según expresó la médica infectóloga Alejandra Gaiano, Prosecretaria del Comité de Infectología de la SAP.

Los registros de 2025 muestran el mayor número de casos de coqueluche desde 2019, con 11 niños fallecidos, ninguno de los cuales había recibido las dosis correspondientes. Además, hasta la semana epidemiológica 6 de 2026, se notificaron cuatro veces más casos de hepatitis A que en el mismo período entre 2021 y 2025, según datos publicados por el Boletín Epidemiológico Nacional N° 798 del Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2025 se reportaron 14.891 casos confirmados de sarampión en la región de las Américas, incluyendo 29 defunciones, lo que representa un incremento de 32 veces respecto a los 466 casos registrados en 2024. La SAP también menciona el resurgimiento de enfermedades como tétanos y fiebre amarilla en la región.

En esta línea, OPS informó en noviembre del 2025 que la región de las Américas ya no mantiene el estatus de libre de transmisión endémica de sarampión debido a un brote prolongado en Canadá, que se mantuvo durante más de un año. Esta situación marca un retroceso en los avances de salud pública del continente y vuelve a poner en evidencia los peligros asociados a la disminución de la inmunización y al aumento de casos en países que previamente habían controlado el virus.

Estrategias para fortalecer la inmunización y evitar nuevos brotes

La SAP identifica múltiples factores detrás del descenso en las coberturas: dificultades de acceso al sistema de salud, escasez de recursos, desinformación y subestimación del riesgo. La doctora Guadalupe Pérez, Prosecretaria del Comité de Epidemiología de la SAP, sostiene: “La desinformación es uno de los principales desafíos actuales. Existe abundante evidencia científica que respalda la seguridad y eficacia de las vacunas, acumulada durante décadas de estudios científicos sólidos provenientes de múltiples disciplinas a nivel global y de una vigilancia sostenida. Es fundamental que la población acceda a información confiable y consulte con profesionales de la salud. Las vacunas son seguras”.

La SAP señala que la desinformación y la subestimación del riesgo contribuyen al descenso en las coberturas de vacunación en el país La SAP señala que la desinformación y la subestimación del riesgo contribuyen al descenso en las coberturas de vacunación en el país

El calendario nacional de inmunizaciones de Argentina contempla vacunas gratuitas y obligatorias para más de 11 enfermedades, destinadas a la población infantil, gestantes y adultos. Pese a ello, las coberturas permanecen muy por debajo del umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fija como objetivo superar el 95% para garantizar la inmunidad colectiva.

En este contexto, la SAP remarca que la Semana de la Vacunación en las Américas constituye una oportunidad para promover la equidad en el acceso a las vacunas, fortalecer la cooperación regional y posicionar la vacunación como prioridad en la agenda de salud pública. La entidad insta a la comunidad a revisar y completar los esquemas de vacunación, recordando que no es necesario reiniciar el calendario si hubo retrasos.

“La vacunación es un acto de responsabilidad individual y colectiva. Cada dosis aplicada contribuye a proteger no solo a quien la recibe, sino a toda la comunidad. Estamos a tiempo de revertir esta situación, pero es fundamental actuar ahora”, concluyó la doctora Gaiano.

Desde 2003, la Semana de la Vacunación en las Américas funciona como una oportunidad para informar y recordar el valor de la inmunización. Sus objetivos incluyen promover la equidad en el acceso a las vacunas, ampliar la vacunación a lo largo de toda la vida y reforzar la cooperación entre países. Según la SAP, esta campaña resulta clave para evitar retrocesos, como la reaparición del sarampión, y proteger a la población cerrando las brechas de inmunidad.

Infobae