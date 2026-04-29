Siempre Sale repartió premios: 25 ganadores y dos apuestas entrerrianas

En una nueva edición del tradicional juego de azar Quini 6, correspondiente al miércoles 29 de abril, no se registraron ganadores en las principales modalidades con premios mayores, lo que provocó una significativa acumulación de los pozos.

De acuerdo a la información oficial brindada por la Lotería de Santa Fe, ninguna boleta acertó la totalidad de los números en las categorías más importantes, por lo que el monto en juego continuará creciendo de cara al próximo sorteo, donde se estima un total de $6.700 millones en premios.

Sin embargo, la modalidad “Siempre Sale” sí arrojó ganadores. En esta ocasión, 25 apostadores lograron acertar cinco números y se repartieron el pozo, obteniendo cada uno un premio superior a los $11 millones, para cada uno.

Números:

Tradicional: 06-07-43-13-04-19. Vacante $959.232.910.

La Segunda: 32-12-14-05-34-03. Vacante $780.000.000.

La Revancha: 25-01-16-33-08-43. Vacante $3.546.932.522.

Siempre Sale: 15-06-45-03-38-19. Hay 25 ganadores con cinco aciertos y cada uno cobra $11.580.923,16. Entre los afortunados, se confirmó que dos de los ganadores realizaron sus apuestas en la provincia de Entre Ríos, sumándose así a la lista de beneficiarios de esta modalidad que garantiza premios aun cuando no se registren aciertos absolutos.

Pozo Extra: 2858 ganadores y cada uno cobra $54.233,73.

El Quini 6: El juego de azar que cautiva a los argentinos desde 1988

Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.

El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.

A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.