Balearon a un policía cuando iba a intervenir por una casa rural usurpada

Alrededor de las 5:30 de este amanecer, efectivos de Comisaría Primera de la Jefatura Departamental La Paz, intervino por un hecho ocurrido en la zona rural, sobre Ruta Nacional N°12, a la altura del Km. 599, a unos 200 metros hacia el cardinal Este.

Según se informó a Estación Plus Crespo, una comisión policial que realizaba recorrida preventiva en la jurisdicción, descendió del móvil en un domicilio del lugar, el cual está deshabitado y que había sido objeto de ingreso de personas desconocidas. En esas circunstancias, uno de los funcionarios, de 36 años, fue sorprendido desde una zona de monte lindante, desde donde le efectúan dos disparos de arma de fuego, impactando uno en su brazo izquierdo.

El otro efectivo, de 41 años, repeló la agresión efectuando disparos con armamento provisto, sin lograr la aprehensión del atacante, quien se dio a la fuga internándose en la zona de monte.

El funcionario herido fue trasladado de inmediato al nosocomio local, donde recibió atención médica, constatándose lesiones de carácter graves, incluyendo fractura de radio y cúbito en el antebrazo izquierdo, quedando a la espera de una evaluación traumatológica.

Se activaron diligencias investigativas, a fin de establecer la autoría del hecho y las circunstancias en que se produjo la agresión con arma de fuego.