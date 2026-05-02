Claudio Schulz y su familia recibieron un reconocimiento en el Concejo Deliberante

Después que el Concejo Deliberante aprobara la Resolución que declara de Interés Educativo y Cultural, la charla y muestra temática “Malvinas: los héroes crespenses que volaron a la gloria”, a cargo del Prof. Claudio Schulz; el Cuerpo Legislativo consideró propicio entregar ese instrumento en un marco especial de ocasión. En consecuencia, en la noche de este jueves, la familia compuesta por Claudio Schulz, Estela Lederhos y su hijo Thomás, protagonizaron un emotivo reconocimiento en el recinto.

En medio de un feliz momento, y en declaraciones a Estación Plus Crespo, Claudio Schulz manifestó: "Con mi familia, hace varios años tenemos un proyecto de rescate histórico, mediante el cual buscamos poner en valor y exhibir distintos tipos de antigüedades; todo esto con fines didácticos, educativos, informativos. Dentro de este proyecto madre, hace unos 5 ó 6 años empecé a desarrollar una investigación histórica, sobre los dos pilotos crespenses que fallecieron en Malvinas, Danilo Bolzán y Juan José Falconier. Toda esta investigación la hemos adaptado a una modalidad de exposición para escuelas u organizaciones interesadas que nos convocan. Sólo persigue que los crespenses sepan sobre la vida de estos dos héroes, que en algún momento se les ha hecho el reconocimiento mediante la nomenclatura de un par de calles, a las que se les ha puesto su nombre; pero gran parte de la ciudadanía no sabe a quiénes remiten. Además de veteranos de guerra, son dos héroes de Malvinas, que fallecieron con un día de diferencia, el 7 8 de junio de 1982".

"La idea es que los chicos aprendan sobre la existencia de estas dos personas, y la gente grande que lo desconoce también", remarcó.

Schulz comentó que "paralelamente hacemos una muestra de objetos de la época, de la guerra de Malvinas, lo que despierta interés y los conecta un poco más con el relato; pueden inclusive tomar contacto con cascos, ropa, réplicas de municiones, revistas de la época, las maquetas de los aviones que volaron estos pilotos y demás. Es un trabajo integral, que lo fortalecemos con la idea de malvinizar a las nuevas generaciones".

"Esto es una caricia al alma", afirmó, en cuanto a las sensaciones que produce esta distinción que cosechó el proyecto familiar puesto en marcha con empeño y compromiso. En esa línea de pensamiento, agregó: "Es algo que no sólo reconforta, sino que impulsa a redoblar la apuesta, a mejorar en todo lo que se pueda, un motivo más para seguir adelante. Es una actividad histórico-cultural que la hacemos con mucho gusto, con ganas, con responsabilidad y respeto. Hay búsqueda de información, entrevistas a conocidos y familiares de estos pilotos, y lo interesante es que es un trabajo que nunca se acaba, porque continuamente vamos adquiriendo nuevos datos, contactando más gente. Lo hacemos como un aporte, con el deseo de que en Crespo se conozca un poquito más sobre sus vidas", afirmó Claudio Schulz.