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Impresionante vuelco en acceso a Paraná por Ruta 12: un hombre está en terapia intensiva

Un conductor de 36 años sufrió heridas graves tras un vuelco en el acceso por Ruta 12. El hecho ocurrió durante la madrugada y la víctima permanece internada en terapia intensiva en el hospital San Martín.
Policiales/Judiciales01 de mayo de 2026

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Un impresionante vuelco en acceso a Paraná por Ruta 12 dejó a un hombre de 36 años en terapia intensiva, tras un grave accidente ocurrido minutos después de las 5 de este viernes en la capital entrerriana.

(Bomberos Voluntarios de Paraná).
(Bomberos Voluntarios de Paraná).

Según informaron fuentes policiales a Elonce, el siniestro vial se produjo cuando un Volkswagen Suran perdió el control en la intersección de calle Salellas y Colectora, entre Miguel David y Jorge Newbery, en una zona que actualmente se encuentra en obra.

De acuerdo a las primeras averiguaciones sobre cómo ocurrió el grave accidente, por cuestiones que se investigan, el conductor "habría seguido de largo, impactó contra un zanjón de desagüe que cruza la colectora" y, a raíz de ello, el vehículo comenzó a dar varios tumbos hasta quedar detenido.

El hombre sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia al hospital San Martín. En el primer parte médico se indicó que “el hombre se encuentra en terapia intensiva tras el incidente vial”.

En el lugar del hecho intervino personal policial de la Comisaría 15, junto a una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná y agentes de Accidentología Vial, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Las autoridades continuaban con la investigación para establecer con precisión cómo se produjo el violento vuelco en uno de los accesos más transitados de la ciudad.

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