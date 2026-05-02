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Prófugo de la justicia fue detenido en Colonia Ensayo

Interesaba su captura, por un delito contra la integridad sexual. Se conocieron detalles de la aprehensión.
Policiales/Judiciales02 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

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En la noche de este viernes feriado, mientras la policía de Colonia Ensayo llevaba adelante la identificación rutinaria de personas y constatación de documental de vehículos, advirtieron una circunstancia que terminó en detención.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que "en cercanías de un local comercial sobre Ruta 11, constataron que un hombre interceptado, tenía pedido de captura vigente. Su restricción de libertad donde sea habido, remite a una causa contra la integridad sexual, a requerimiento de uno de los Juzgados de Garantías de Paraná". 

Informada la situación a las autoridades judiciales solicitantes, se dispuso la detención del hombre de 44 años, con domicilio en Paraná.

Rápidamente fue colocado a disposición del órgano judicial requirente, y trasladado hasta la Alcaidía de Tribunales de la capital provincial.    

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