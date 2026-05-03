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Catorce ganadores en el Siempre Sale mientras crece el pozo millonario del Quini 6

En el sorteo del Quini 6 realizado este domingo 3 de mayo, no se registraron ganadores con todos los aciertos en las principales modalidades del juego, por lo que los pozos más importantes continúan vacantes y en crecimiento.
Información General03 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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quini 6

Sin embargo, en la modalidad Siempre Sale, un total de 14 apostadores logró acertar cinco números, llevándose cada uno un premio superior a los $26 millones, según se informó oficialmente.

Tradicional: 30-17-37-15-43-09. Vacante $1.223.675.359.

La Segunda: 25-00-10-21-15-06. Vacante $780.000.000.

La Revancha: 29-32-28-07-19-05. Vacante $3.999.786.966.

Siempre Sale: 44-41-22-12-28-00. 14 ganadores con 5 aciertos y cada uno cobrarán $26.281.855,93.

Pozo Extra: 2.653 ganadores y cada uno cobra $58.424,43.

Ante la ausencia de ganadores en las categorías mayores, desde la organización confirmaron que el próximo sorteo contará con un pozo acumulado estimado en $7.150.000.000, una cifra que vuelve a generar grandes expectativas entre los apostadores de todo el país.

El Quini 6: El juego de azar que cautiva a los argentinos desde 1988

Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.

El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.

A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.

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