El gobierno provincial propuso aumento del 3,5% a los gremios estatales y pasaron a cuarto intermedio

El gobierno provincial formalizó una propuesta de actualización salarial del 3,5% sobre la suma remunerativa para el sector público a partir de los haberes de mayo. Los gremios solicitaron mejorar la propuesta y pidieron pasar a un cuarto intermedio para el próximo martes 12.

Porcentaje y suma fija

La oferta presentada por el Ejecutivo contempló una actualización salarial del 3,5% sobre las sumas remunerativas a partir de los haberes de mayo. El porcentaje ofrecido supera el número del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado oficialmente. Además la oferta mantiene la suma fija acordada en la paritaria de febrero.

En materia de Asignaciones Familiares, se establece una adecuación de los tramos de liquidación en la misma proporción del incremento salarial.

Los gremios solicitaron al Ejecutivo mejorar la propuesta y pidieron pasar a un cuarto intermedio para el próximo martes 12 mayo a las 14 horas.

Montos remunerativos desde mayo

Ricardo Vales, de la Secretaría de Gobiernos Locales, explicó a Elonce tras la reunión con los gremios, que “empezamos los diálogos paritarios con los trabajadores, es lo que tenemos recalcar del gobierno provincial, que siempre busca mantener los diálogos con los trabajadores”, señaló.

Al respecto, sostuvo que “se hizo una propuesta para que analicen ambos gremios, tanto ATE como UPCN, de una recomposición salarial del 3,5% sobre los montos remunerativos que venían percibiendo del mes de abril, a efectivizarse ya con el mes de mayo”, confirmó.

Tras la propuesta, Vales relató que los gremios “solicitaron una ampliación de la propuesta y de puntos, que también vienen discutiéndose. Por tal motivo, se ha acordado con los gremios un cuarto intermedio hasta el día martes, en el cual analizaremos las solicitudes que vienen haciendo ambos sindicatos y la idea es seguir dialogando”.

Por otra parte, Vales remarcó que se busca “mejorar las propuestas, pero siempre dentro de lo posible y teniendo en cuenta el contexto económico complicado que tiene la provincia y que no escapa también la realidad de la Argentina”, aclaró el funcionario provincial.

Al respecto, agregó que la oferta de mejora salarial, tiene “que ver con las posibilidades reales que tiene la provincia y de poder pagarle a los trabajadores, los montos a partir de este mismo mes de mayo”, dijo y destacó que lo ofrecido “insisto, son montos remunerativos”.

Relacionada: