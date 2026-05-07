Milei anunció un "Súper RIGI" y promete una "mega bomba" de inversiones y empleo

En pleno vuelo en el avión presidencial, Javier Milei publicó en X que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para crear un “SÚPER RIGI”, una versión ampliada y con mayores beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones impulsado por la administración libertaria.

Con su habitual estilo provocador, Milei presentó la iniciativa con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial”.

Según explicó el jefe de Estado, el nuevo esquema estará dirigido a actividades económicas emergentes y sectores productivos inéditos en el país. “Aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”, sostuvo.

La iniciativa buscará otorgar ventajas superiores a las contempladas en el RIGI original, con el objetivo de acelerar la llegada de capitales privados, fomentar nuevas industrias y ampliar la matriz productiva nacional.

Un régimen para “nuevos sectores dinámicos”

En el mensaje difundido en redes, Milei afirmó que el “Súper RIGI” permitirá “crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía”.

Aunque el Presidente no brindó detalles técnicos sobre el contenido del proyecto, en el mercado ya especulan con incentivos especiales para industrias vinculadas a tecnología avanzada, inteligencia artificial, economía del conocimiento, energía, minería estratégica y desarrollos vinculados a innovación industrial.