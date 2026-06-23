Marcelo Cerutti, intendentes vecinalistas y del PJ expusieron en el Senado por la reforma previsional

En la continuidad del proceso de debate del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, los senadores escucharon a representantes de Ligas de Intendentes entrerrianos.

El nuevo encuentro de trabajo se realizó este martes por la tarde en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno. Los presidentes de las comisiones, el senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) junto a su par Juan Pablo Cosso (Villaguay -Más Para Entre Ríos), encabezaron la reunión conjunta.

En esta oportunidad, hicieron sus aportes representantes de la Liga de Intendentes Vecinalistas, los jefes comunales Ulises Tomassi (Cerrito) y Mario Socolovsky (Valle María). Por la Liga de Intendentes de Juntos por el Cambio, fueron Marcelo Cerrutti (Crespo) y Hernán Kisser (Hasenkamp); y de la Liga de Intendentes Justicialistas, estuvieron presentes Rosario Romero (Paraná) y Adrián Fuertes (Villaguay).

Exposiciones

El intendente de Valle María, Mario Socolovsky, dio inicio a la ronda de exposiciones. Explicó la situación actual de la Caja de Jubilaciones Municipal y respecto a la reforma previsional consideró: “Seguramente algunas de las adecuaciones que se hagan a nivel provincial nos sirvan de base para algunas adecuaciones o de referencia a nivel local”.

Luego, dio su opinión el intendente de Cerrito Ulises Tomassi, quien habló sobre los diversos contextos municipales, algunos con déficit y otros con superávit en sus aportes jubilatorios. “La Ley debería contemplarlos a todos”, expresó el jefe comunal entiendo que se debería analizar la posibilidad de “generar un fondo compensatorio” para lograr un mecanismo más equitativo.

Seguidamente, fue el turno de representantes de la Liga de Intendentes de Juntos por el Cambio. Marcelo Cerutti, jefe comunal de Crespo, consideró que la reforma previsional “es necesaria” y anheló: “Ojalá podamos coincidir en lograr una Caja mejor que se pueda sostener en el tiempo”.

En tanto, el intendente de Hasenkamp Hernán Kisser, celebró el espacio de debate sobre la reforma previsional. Dijo coincidir con sus pares preopinantes y explicó la realidad administrativa de su municipio. “A la reforma hay que hacerla, tenemos que hacer el esfuerzo entre todos”, afirmó tras indicar que una solución intermedia es “aplicar un gradualismo” para darle tiempo a los municipios.

Por último, en representación del peronismo, expuso la intendenta de Paraná, Rosario Romero. Al hacer uso de la palabra, Romero hizo una breve reseña histórica, recordando los porcentajes de coparticipación desde diciembre de 1983 hasta la actualidad. Indicó que las provincias y municipios perdieron gran parte de los recursos coparticipables, mientras hoy se asumen más servicios y obligaciones que antes eran de la Nación. “Es un retroceso flagrante del federalismo en la Argentina”, aseveró al tiempo que opinó que “los pactos fiscales nos perjudicaron”.

En otro momento de la reunión, la intendenta de Paraná ratificó que “el déficit no va a dejar de existir” y explicó: “El déficit no es extraordinario de Entre Ríos, es un déficit que ocurre en la Argentina y en el mundo, porque hay un fenómeno de envejecimiento poblacional”.

Otro punto del proyecto de ley que cuestionó Romero es el que refiere a “las facultades delegadas” y citó el articulo 45º de la Constitución de Entre Ríos que establece una prohibición estricta sobre la delegación de poderes y funciones públicas.

Entre otros temas analizados, presidenta municipal habló sobre la relación del sector público y privado; y consideró necesario contar con estudios actuariales para avanzar en el debate. Para Romero la reforma previsional “tiene que ser progresiva” y pidió a los legisladores que “el esfuerzo sea a favor de los entrerrianos”.

Intercambio

Luego se realizó una ronda de consultas e intercambio de opiniones con los senadores presentes analizando varios temas que impactan sobre los municipios adheridos al sistema previsional entrerriano. Entre ellos, la base de cálculo y la paridad en la edad jubilatoria.

Presencias

Estuvieron presentes los senadores Jaime Benedetti (Gualeguaychú -Juntos Por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más Para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá- Juntos por Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), Patricia Diaz (La Paz- Más para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos) Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos) y Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos). De la reunión, además, participaron diputados provinciales y asesores.