Cambios en el mercado de las semillas: FAA Crespo pidió "una pausa y más evaluación" del impacto en productores

El Gobierno Nacional emitió una Resolución para controlar la identidad varietal en granos y reforzar la protección de la propiedad intelectual, abriendo un nuevo capítulo en el debate por la Ley de Semillas. Desde el sector político sostienen que el objetivo es fortalecer la trazabilidad del mercado agropecuario y proteger las variedades vegetales registradas; sin embargo, Federación Agraria Argentina a nivel nacional, planteó fuertes reparos sobre la implementación del nuevo esquema.

En consonancia, la dirigente de la Filial Crespo, Mariela Gallinger, explicó a Estación Plus Crespo: "Estamos atentos a las modificaciones que se quieren introducir a lo que nos rige en producción y comercialización, que básicamente establece que, cuando el productor compra por primera vez la semilla, paga las regalías, el canon, y eso permite el uso propio a los productores. Es decir, -por ejemplo-, uno cosecha soja y está facultado a guardarse los kilos de soja que necesita para volver a producir la misma cantidad. Eso representa un alivio comercial importante para el productor. Es lo que peligra ahora".

En tal sentido, analizó: "Somos conscientes que los semilleros invierten mucho en tener más tecnología, en mejorar el rinde, y esa tecnología se paga a través de la primera bolsa que uno compra, fiscalizada. Ahí se paga el canon. La Ley quizás no deba modificarse de la manera que quieren hacerlo, sino focalizarse en que haya controles, porque sabemos que está 'la bolsa blanca', que sucede cuando el productor debería guardarse la semilla de las hectáreas que va a producir, pero decide comercializarla después. La venta de esa semilla que no es fiscalizada es en lo que hay que poner el rigor, pero sin castigar en forma general a quienes se manejan bien, que son muchos".

"Esta modificación quita el uso propio. Cuando pensamos en los pequeños productores, quizás no implica mucha cantidad de kilos de semilla, pero es lo poco que va a seguir sembrando, es el futuro de su producción. Entonces el camino es un poquito más de controles para evitar lo ilegal. En el resto, estamos todos de acuerdo. Pero en este punto, estamos pidiendo una pausa y más evaluación, porque está demostrado que el pequeño productor -al que ahora se apunta-, guarda su propia semilla para poder seguir produciendo, no para una ganancia posterior. En la primera bolsa fiscalizada que compró, ya pagó el reconocimiento a esa investigación de los semilleros", dijo la presidenta de la entidad ruralista.

Esperanzada, concluyó: "Confiamos en que se va a llegar a un acuerdo, que no harán oídos sordos y podrán ver que el reclamo es genuino y con fundamento. Si bien estos lineamientos son estándares internacionales -como el UPOV 91-, que obliga a pagar la regalía cada vez que se siembra; consideramos que hay que prestar un poquito de atención a la realidad nacional. El productor tiene una cantidad de impuestos que paga, más las retenciones que se le siguen restando del precio original que debería cobrar, sumarle esto sí complicaría, y mucho. Desde la Federación Agraria se está visibilizando esto, porque el malestar y la postura, es en defensa del pequeño y mediano productor".