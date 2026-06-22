Javier Milei realizará su sexto viaje a España desde que asumió

El presidente Javier Milei hará, esta semana, su sexto viaje a España desde que comenzó su gestión: permanecerá en Madrid desde el miércoles 24 al sábado 27 con el objetivo de reunirse con empresarios para promover inversiones.

El encuentro con los financistas fue organizado por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, para afianzar los lazos comerciales y captar capitales europeos en proyectos de Argentina.

Entre los grupos de inversión con quienes se reunirá el Presidente se encuentran los directivos del Banco Santander y del BBVA; representantes de Telefónica; ejecutivos de Mapfre; y otros actores de firmas españolas con intereses en el Argentina, como Iberia, Indra y Dia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el viernes 26 dará una clase de economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, una reconocida institución privada y católica, en la que sus autoridades de tienen previsto entregarle una medalla y una distinción honorífica al mandatario argentino, una iniciativa impulsada por catedrático de Economía Aplicada, Javier Morillas.

Hasta el momento, y al igual que en sus giras previas a Madrid, no se contemplan reuniones de agenda con su par español, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI, debido a las públicas tensiones diplomáticas bilaterales.

Al finalizar su viaje por España, Milei continuará su recorrido internacional y asistirá a la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Asunción, Paraguay, el próximo 30 de junio, y luego emprenderá una nueva gira hacia los Estados Unidos donde participará en el acto del 4 de julio, Día de la Independencia local.