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Se cayó Mercado Pago: usuarios reportaron problemas para pagar, transferir e ingresar a la aplicación

Miles de usuarios de la billetera digital experimentaron fallos en la plataforma. Luego el servicio volvió a funcionar con normalidad.
Nacionales08 de mayo de 2026


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billetera virtual mercado pago

Miles de usuarios de la billetera digital Mercado Pago experimentaron este jueves por la noche fallos en el funcionamiento de la aplicación.

Desde las 21.30, la plataforma impidió realizar transferencias y otras operaciones, como verificar el saldo de las cuentas o realizar pagos.

En todos los casos, la app mostraba un mensaje que advertía sobre el problema.

Se cayó mercado pago. (Captura: Mercado Pago)

En redes sociales, los usuarios que tuvieron problemas con la plataforma expresaron sus quejas: “Es imposible hacer transferencias”, “Quiero hacer pagos con QR y no puedo” y “¿Qué va a pasar con mi dinero?" son algunos de los reclamos en X.

Desde la compañía, indicaron que las “intermitencias en sus aplicaciones” fueron provocadas por “una falla de un proveedor externo”.

Alrededor de las 22.30, el servicio volvió a funcionar con normalidad.

TN

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