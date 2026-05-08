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Desde La Libertad Avanza de Crespo desconocen una convocatoria que circula en redes para una reunión este fin de semana

Referentes locales de La Libertad Avanza en Crespo, desmienten una convocatoria que comenzó a difundirse en redes sociales para un supuesto encuentro partidario, previsto para este sábado 9 de mayo. 
Crespo08 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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La Libertad Avanza Crespo
Parte del grupo local de La Libertad Avanza

Según aclararon a Estación Plus Crespo, el evento no pertenece al espacio oficial y quienes lo promueven no forman parte de la estructura partidaria reconocida en la ciudad ni en el departamento Paraná.

La referente local Lorena Werner dialogó con Estación Plus Crespo y aseguró que decidieron hacer pública la aclaración, ante la preocupación generada por la circulación del flyer y por la utilización del nombre del partido. 

“La Libertad Avanza es una sola. No hay ni línea pura ni no pura, es una sola. Entonces quiero aclarar que es mentira”, sostuvo.

Werner explicó que el espacio oficial en Crespo responde al presidente provincial del partido, el diputado Roque Fleitas, y al presidente departamental Andrés Laumann. En ese sentido, afirmó que las personas que organizan la convocatoria “no pertenecen al grupo de La Libertad Avanza” y remarcó que “ni siquiera están afiliados al partido”.

La dirigente señaló además, que dentro del equipo local nadie tenía conocimiento sobre la organización del evento. “Del grupo de trabajo local, nadie sabe nada”, expresó, al tiempo que cuestionó que quienes difunden la actividad se presenten como representantes de una supuesta “línea pura”. “En Crespo no hay dos líneas, hay una sola y es bajo el nombre de La Libertad Avanza. No hay línea pura ni no pura, ni nada. Lo que hay es una única línea”, enfatizó.

Durante la entrevista con Estación Plus Crespo, Werner indicó, que el número de contacto apuntado sería incorrecto.

Aseguró que cualquier persona interesada en trabajar políticamente dentro del espacio, debe incorporarse al grupo ya conformado en Crespo y reiteró que la convocatoria viralizada “no está avalada” por la conducción oficial del partido en la ciudad.

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