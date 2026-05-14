El Cementerio Católico de Crespo avanza con mejoras en infraestructura, iluminación y nuevos proyectos

La comisión del Cementerio Católico de Crespo avanza con una serie de obras destinadas a mejorar la infraestructura, optimizar los servicios y planificar la optimización del uso del predio. Entre las tareas más importantes se encuentran la renovación total del tendido eléctrico, la instalación de nuevas luminarias LED, la apertura de un acceso exclusivo para camiones de materiales y la proyección de un via crucis artístico que sería inaugurado próximamente.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el presidente de la comisión, Eduardo Haberkorn, brindó detalles sobre las obras y los desafíos que enfrenta actualmente la institución. Explicó que una de las prioridades fue la renovación del sistema eléctrico interno del cementerio: “Se cambió directamente todo el cableado, desde el pilar hasta la capilla -en una primera etapa-, y se abre hacia los costados”, indicó. No obstante, adelantó que el proyecto contempla una nueva bajada de energía para evitar pérdidas de tensión, debido a las largas distancias dentro del predio.

“La idea es llegar hasta el fondo, pero con otra bajada, otro pilar, porque es mucha la distancia y se pierde la tensión. Entonces, cuando quieren utilizar la energía por ahí, se arruinan las máquinas”, señaló.

En paralelo, también se incorporaron mejoras en la iluminación. Según explicó, ya se colocaron luces LED con temporizador en sectores estratégicos del cementerio, principalmente para reforzar la visibilidad durante los meses de invierno".

“Se iluminó la cruz central, el hall de entrada, se pusieron luces LED con reloj para que estén algunas horas -principalmente ahora en el invierno-, que los días nublados oscurecen muy temprano y el cementerio cierra a las 19.00 y prácticamente está en penumbras todo”, comentó.

Las luminarias abarcan actualmente el sector comprendido entre la capilla, el pasillo central y el acceso principal.

Nueva calle interna para tránsito pesado

Otro de los cambios visibles es la habilitación de una nueva calle interna en la parte posterior del cementerio, pensada exclusivamente para el ingreso de camiones con materiales de construcción.

Haberkorn explicó que anteriormente los vehículos pesados ingresaban por una calle lateral y terminaban deteriorando las veredas. Por ese motivo, se gestionó la colaboración municipal para acondicionar un acceso alternativo: “Es una calle interna de cinco metros de ancho, con compactación y broza, para que puedan ingresar los camiones que llevan materiales para la construcción”, detalló.

De todos modos, aclaró que actualmente no está prevista como acceso para el público ni para servicios fúnebres. “La idea es que siempre la entrada sea por la entrada central, donde están las oficinas, el hall y la cruz de la resurrección”, sostuvo.

Si bien reconoció que la nueva calle podría facilitar el acceso a sectores más alejados, advirtió que modificar el ingreso tradicional implicaría alterar la simbología y el recorrido histórico del cementerio.

Evalúan cómo avanzar con nichos en planta alta

En cuanto al crecimiento del cementerio, Haberkorn confirmó que desde hace varios años las nuevas construcciones ya contemplan la posibilidad de desarrollar galerías de doble piso. Sin embargo, señaló que actualmente la comisión se encuentra evaluando costos y cuestiones logísticas antes de avanzar definitivamente.

“Se termina la manzana 3 y tenemos que decidir si empezamos una nueva manzana o si comenzamos a construir arriba”, indicó.

Explicó que las estructuras requieren importantes inversiones en cimientos y hormigón, además de un mantenimiento constante para evitar filtraciones y deterioro. “Hay galerías que las estamos techando porque el hormigón se va desgastando”, afirmó.

A ello se suma la complejidad operativa para trasladar materiales pesados dentro del predio. “Nos quedan galerías a casi 50 metros y nos preguntamos cómo llevamos el hormigón”, expresó.

Pese a ello, aseguró que actualmente existe disponibilidad suficiente de nichos. “Tenemos dos galerías de reserva, de 128 nichos cada una. Tenemos aproximadamente un año holgado de nichos construidos”, precisó.

Aumento de la cuota y nueva modalidad de venta de nichos

La comisión también resolvió actualizar la cuota anual, para poder afrontar los gastos de funcionamiento. Haberkorn sostuvo que el valor anterior había quedado desactualizado y no alcanzaba para cubrir servicios básicos y costos operativos.

“La cuota era muy baja y no alcanzaba para cubrir los gastos fijos. Tenemos empleados, teléfono, luz, WiFi y muchos otros gastos”, manifestó.

Actualmente, la cuota quedó fijada en cuatro pagos anuales de 15.000 pesos cada uno, equivalentes a unos 5.000 pesos mensuales. Además, se habilitó el pago online mediante Mercado Pago. “Eso facilita mucho”, destacó.

Al mismo tiempo, confirmó que se modificó el sistema de venta anticipada de nichos. Según explicó, anteriormente se comercializaban con demasiada anticipación, lo que generaba complicaciones en la distribución dentro del predio. “Hay nichos vendidos hace más de 30 años y por eso estamos tan lejos en la construcción”, afirmó.

Ahora, los nichos solamente se venden a cónyuges de personas fallecidas -adultos mayores-, con el objetivo de mantener unidos a los integrantes de cada familia dentro del cementerio.

“La idea es que la familia los tenga juntos y no tenga que ir de una punta a la otra del cementerio para visitar al papá o a la mamá”, explicó.

Un viacrucis artístico será inaugurado este año

Finalmente, Haberkorn adelantó que la institución trabaja en la concreción de un viacrucis artístico que originalmente iba a ser inaugurado durante la última cuaresma, lo cual no fue posible, ya que la obra todavía se encuentra en proceso.

“Es un viacrucis muy lindo, muy artístico. Falta colocarlo”, indicó.

El proyecto está siendo realizado por un artista local junto a colaboradores y, según anticipó, podría inaugurarse durante alguna fecha litúrgica importante a lo largo de este año: “Es una obra de arte muy buena y es una suma de voluntades, por eso no se pueden apurar los tiempos”, concluyó.