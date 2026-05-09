El fin de semana comenzó con retención de moto

Personal de Comisaría Crespo estableció operativos en distintos puntos de la ciudad, retirándose una unidad del desplazamiento público tras su paso por el dispositivo en Barrio San José.

El Segundo Jefe de la dependencia, Gonzalo Salva, referenció a Estación Plus Crespo: "En Buenos Aires casi Catamarca, se detuvo la marcha de una moto Corven Triax 150 cc, conducida por un ciudadano de Crespo. A instancias de requerirle la documentación exigible para transitar, se comprobó la faltante de carnet de conducir y cédula de propiedad vehícular, como así también carencia de seguro obligatorio".

"Fue retenida en forma preventiva, quedando en el depósito Municipal, a disposición del Juzgado de Faltas de esta ciudad", especificó el subjefe.