Crespo revive la Noche de San Juan con una propuesta cultural y comunitaria en el Museo Municipal

La ciudad de Crespo volverá a encender una tradición emblemática con la celebración de la Noche de San Juan, una festividad profundamente arraigada en la cultura de los Alemanes del Volga y que este año tendrá lugar este martes 23 de junio, desde las 19:00, en el Museo Municipal.

La propuesta fue anunciada por Iris Schneider, responsable del museo municipal, quien en diálogo con Estación Plus Crespo explicó que la actividad busca rescatar una costumbre histórica vinculada a la víspera del 24 de junio, fecha en la que se conmemora el nacimiento de San Juan Bautista.

“Es una tradición que simboliza la renovación, la esperanza y el comienzo de algo nuevo”, expresó Schneider, al tiempo que recordó que la celebración coincide con el inicio del invierno, una etapa que culturalmente se asocia con dejar atrás lo negativo para dar paso a nuevos deseos y proyectos.

En ese marco, uno de los momentos centrales de la jornada será la bendición del fuego, ceremonia que estará a cargo del padre Simón y que representa el símbolo purificador de esta festividad. Los asistentes podrán participar llevando escritos en papeles aquellos deseos, preocupaciones o situaciones que quieran dejar atrás para arrojarlos a la fogata.

La edición de este año tendrá además un fuerte componente emotivo, ya que servirá como homenaje a Armando "Mando" Reisenauer, histórico referente de la serenata de San Juan en Crespo y uno de los principales impulsores de esta tradición en la comunidad. Schneider recordó a Estación Plus Crespo que durante años, junto a su grupo y con la colaboración de Oscar Huber, encabezó las recorridas por los hogares de los “Juanes”, manteniendo viva esta costumbre.

En esta oportunidad, integrantes del grupo Edelweiss se sumarán a la propuesta, trabajando especialmente en la interpretación de cantos en alemán, otro de los aspectos que buscan preservar desde el Museo.

“Queremos conservar también el canto en alemán y transmitir estas tradiciones a los jóvenes”, sostuvo Schneider.

Como parte de la recreación histórica, se invitará especialmente a todos los vecinos llamados Juan a participar del recibimiento simbólico, recuperando el antiguo protocolo de bienvenida que incluía serenatas, encuentros familiares y momentos de camaradería.

Además, durante la noche se preparará la tradicional caña con ruda, bebida típica que luego se consume el 1º de agosto como símbolo de protección y buenos augurios.

Desde la organización remarcaron que la entrada será libre y gratuita y que toda la comunidad está invitada a sumarse a una celebración cargada de historia, simbolismo y memoria colectiva.

La actividad se extenderá aproximadamente por una hora y apunta no sólo a mantener vigente una antigua costumbre, sino también a fortalecer el patrimonio cultural crespense y el legado de generaciones que hicieron de esta celebración un sello de identidad local.

Noche de San Juan, martes 23 de junio, a las 19:00, en el Museo Municipal ‘Del Centenario’, (Arnoldo Janssen 355).