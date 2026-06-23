Marcelo Cerutti expondrá en comisión del Senado sobre la reforma previsional provincial

En el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, Senadores oirán en la tarde de este martes, a intendentes que representan las diferentes fuerzas políticas de la provincia: oficialistas, justicialistas, y vecinalistas. Se trata de los intendentes Marcelo Cerrutti (Crespo), Adrián Fuertes (Villaguay), Hernán Kisser (Hasenkamp), Ulises Tomassi (Cerrito) y Mario Socolovsky (Valle María).

El proyecto incluye un aumento de aportes patronales establecido en el marco de la emergencia previsional que busca declarar la iniciativa. Esta medida, dispone un incremento excepcional del 3% en los aportes que hacen los municipios durante la vigencia de la emergencia, lo cual será un tema clave.

Otro aspecto crucial tiene que ver con el financiamiento del déficit. Sucede que ante la insuficiencia de fondos, el Estado provincial, las municipalidades y las comunas deberán solventar el déficit en la proporción que cada uno lo haya originado.

Se estima que la reunión podría extenderse unas dos horas, tratándose de la Comisión Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado provincial, consigna la agenda legislativa.