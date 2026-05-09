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Nuevo sistema de subsidio al gas en garrafa: quiénes acceden y de cuánto es el reintegro

Desde este viernes entró en vigencia el nuevo sistema, de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para la compra de garrafas, con reintegros inmediatos a través de billeteras virtuales y bancos adheridos.
Información General09 de mayo de 2026


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A partir de este viernes, los usuarios que estén inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) ya pueden acceder al nuevo beneficio para la compra de garrafas mediante las billeteras virtuales BNA+ y MODO, incluyendo a todos los bancos adheridos a esta plataforma de pagos digitales.

El nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados está destinado exclusivamente a hogares que cumplen con los requisitos establecidos para recibir la asistencia estatal, consignó El Once. El reintegro será de $9.593 por garrafa y se acreditará en el momento de la compra, permitiendo una devolución inmediata del dinero.

Según se informó oficialmente, el beneficio contempla dos garrafas mensuales durante el período invernal y una por mes en las épocas más cálidas del año. La medida reemplaza al antiguo Programa Hogar y busca mejorar la transparencia y eficiencia en la asignación de subsidios energéticos.

Cómo funciona el nuevo sistema

La implementación del nuevo esquema apunta también a “fomentar la inclusión financiera y el uso de herramientas digitales de pago”.

En esta primera etapa, existen cerca de 2.000 comercios adheridos en todo el país donde los usuarios podrán comprar garrafas y recibir el descuento mediante reintegro automático. Además, el Banco Nación promoverá la incorporación de nuevos puntos de venta habilitados para ampliar el acceso al beneficio.

Las personas que anteriormente eran beneficiarias del ex Programa Hogar y deseen acceder al subsidio bajo el nuevo sistema deberán inscribirse en el sitio oficial de subsidios o mediante la aplicación Mi Argentina. El registro permanecerá abierto sin fecha límite, aunque quienes no estén anotados no podrán acceder al reintegro.

Quiénes pueden acceder al beneficio

Los hogares que podrán acceder al subsidio son aquellos cuyos ingresos netos sean menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según los parámetros del INDEC.

También podrán recibir la asistencia hogares que tengan integrantes titulares de Certificado de Vivienda emitido por el ReNaBaP, personas que perciban la Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur o integrantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El acceso al sistema se realiza mediante una Declaración Jurada (DDJJ) y la validación automática de datos a través del sistema SINTyS.

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