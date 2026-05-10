google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Esta semana vencerán los impuestos Automotor e Inmobiliario Rural

Operarán vencimientos en Entre Ríos. ATER recomienda consultar la agenda actualizada y recordó que no es necesario contar con la boleta impresa para pagar.
Entre Ríos10 de mayo de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

ATER boleta

Durante mayo operan vencimientos del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural, el Impuesto a los Automotores y otras obligaciones fiscales. El organismo recomienda consultar la agenda actualizada en su sitio web oficial y recuerda que no es necesario contar con la boleta impresa para pagar.

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó que se registran distintos vencimientos de tributos en mayo. Entre los principales, se destacan el Pago Único Anual y la primera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural, además de la segunda cuota del Impuesto a los Automotores.

Por un lado, el Pago Único Anual y la primera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural vencen según el dígito verificador de la partida inmobiliaria:  jueves 14 de mayo (dígitos del 0 al 4) y el viernes 15 de mayo (dígitos del 5 al 9). Para quienes opten por el pago en cuotas, el calendario 2026 continuará en julio, octubre y diciembre, de acuerdo con el cronograma oficial vigente.

Por otro lado, también vence la segunda cuota del Impuesto a los Automotores, según el último dígito numérico del dominio: viernes 15 de mayo (dígitos del 0 al 4) y lunes 18 de mayo (dígitos del 5 al 9).

Además, durante el mes operan vencimientos de otras obligaciones administradas por ATER, entre ellas Ingresos Brutos, Régimen Simplificado de Ingresos Brutos, Convenio Multilateral, SIRCAR, SIRTAC, Impuesto de Sellos, Derecho de Extracción de Minerales e Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales. Para conocer el detalle de fechas, tributos y períodos alcanzados, se recomienda consultar la agenda actualizada de vencimientos disponible en la web oficial del organismo: www.ater.gob.ar.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
md

Polémicas salidas: El CGE pidió la renuncia a funcionarias

Entre Ríos09 de mayo de 2026
El titular del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, solicitó la renuncia de la directora Departamental de Escuelas de Colón, Lina Bosch, y de la coordinadora de Educación de Jóvenes y Adultos del departamento, Claudia Paola Rodríguez. También se dio de baja a la agente Lina Abril Bosch, quien es hija de la funcionaria y se desempeñaba en un centro educativo sin tener título.
Más visto hoy en Estación Plus
20260509_232444

De Crespo a Paraná: Detenido por tres delitos

Estación Plus Crespo
Crespo10 de mayo de 2026
La aprehensión se produjo en flagrancia y el joven deberá afrontar cargos por flagrancia por Violación de domicilio, Desobediencia judicial y Resistencia a la autoridad.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo