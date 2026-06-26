Tezanos Pinto prepara su primera “Fiesta Regional del Fideo” y avanza en la recuperación edilicia de su histórica estación ferroviaria

Con la mirada puesta en revalorizar su patrimonio histórico y generar nuevos espacios de encuentro comunitario, la comuna de Tezanos Pinto ultima detalles para la primera edición de la “Fiesta Regional del Fideo”, que se realizará el próximo 12 de julio en el histórico galpón del ferrocarril, un lugar emblemático que volverá a albergar un evento masivo después de casi medio siglo.

Así lo confirmó el presidente comunal, Daniel Fontana, en declaraciones a Estación Plus Crespo, donde destacó que la celebración marcará no sólo el nacimiento de una nueva propuesta regional, sino también la recuperación de un espacio que fue clave en el origen y crecimiento del pueblo.

“Estamos a pleno con la restauración de la estación de trenes y del galpón, que fue la iniciativa del crecimiento de nuestro pueblito, donde la gente traía la producción. Hace entre 48 y 50 años que no se hace una fiesta o evento en ese lugar”, expresó Fontana.

La jornada comenzará a las 11:30 y combinará gastronomía, espectáculos musicales y feria de emprendedores y artesanos. La propuesta central será un almuerzo bajo modalidad de autoservicio, donde quienes adquieran su tarjeta anticipada deberán asistir con cubiertos y una fuente para servirse fideos libres con dos variedades de salsa: boloñesa y crema, además de pan y queso.

“Es como un diente libre de fideos”, resumió el jefe comunal al explicar la dinámica del evento.

El valor de las tarjetas es de 15.000 pesos para mayores y 10.000 pesos para menores de 10 años, con venta exclusivamente anticipada debido a la capacidad limitada del salón, estimada en unas 550 personas.

Daniel Fontana - Pte. Comuna de Tezanos Pinto

Fontana explicó que el sistema de reserva se realiza mediante transferencia bancaria y remarcó que la venta se cerrará aproximadamente una semana antes de la fiesta para organizar la cantidad exacta de comida y la logística del evento. El WhatsApp para la compra de tarjetas es el 343 4 250 867. También hay información en redes sociales de la comuna.

La cartelera artística incluirá las presentaciones de Estilo Vargas, La Nueva Herencia y Willy y los Gladiadores del Chamamé, mientras que el gran cierre estará a cargo del reconocido Mario Pereyra, quien se presentará sobre el andén de la estación.

Quienes no participen del almuerzo podrán ingresar al show de la tarde abonando una entrada de 15.000 pesos.

Además, habrá servicio de cantina, cuya organización estará a cargo de la escuela local y del grupo de trabajo de la gruta del pueblo, con el objetivo de recaudar fondos para obras y mantenimiento.

Recuperación de un patrimonio histórico

Más allá de la fiesta, Fontana puso especial énfasis en el proceso de recuperación y puesta en valor de la histórica estación ferroviaria, la construcción más distintiva de la localidad.

“Se ha logrado recuperar ese espacio. Le hicimos instalaciones de luz dentro de la estación y también en el galpón. Queremos que ese lugar quede disponible para futuros eventos y actividades”, señaló a Estación Plus Crespo .

La estación, única en ese ramal que cuenta con dos pisos y estructura francesa, podrá ser recorrida por los visitantes durante la fiesta. Según adelantó el presidente comunal, la planta baja está siendo acondicionada para que pueda ser abierta al público.

El proyecto no se limita a la restauración edilicia. La intención es que, a futuro, allí funcione la sede comunal y también talleres comunitarios.

“Queremos que esté ocupado, que tenga vida y utilidad para el pueblo”, afirmó.

En ese marco, Fontana destacó a Estación Plus Crespo la recuperación de una histórica placa de mármol con inscripción en bronce de Manuel de Tezanos Pinto, pieza patrimonial que había desaparecido hace más de 25 años y que ahora volverá a su lugar original.

Finalmente, el mandatario valoró el uso público que hoy tiene el predio ferroviario y convocó a otras comunidades a preservar este tipo de espacios.

“La gente va los fines de semana, se saca fotos y disfruta del lugar con libertad. Estos espacios son públicos y hay que cuidarlos. Después cuesta mucho recuperarlos”, concluyó.