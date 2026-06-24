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Paro Docente: El gobierno asegura que más del 73 por ciento de los docentes entrerrianos asistió a las escuelas

Aseguran desde el CGE que realizaron un monitoreo exhaustivo y constataron que la asistencia del personal docente en los establecimientos educativos de la provincia se ubicó en un 73,5 por ciento este miércoles, en el marco de las acciones gremiales dispuestas por los sindicatos docentes.
Entre Ríos24 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Los datos relevados por el Consejo General de Educación (CGE) reflejan que las comunidades educativas mantuvieron una actividad sostenida, con un cumplimiento de tareas que se consolidó desde las primeras horas de la mañana. 

Este nivel de concurrencia garantizó la regularidad del ciclo lectivo y el resguardo de las trayectorias escolares en las diversas localidades entrerrianas. Autoridades del sector educativo ponderaron el compromiso de los profesionales que optaron por concurrir a las aulas. 

Su determinación permitió sostener las escuelas en funcionamiento, priorizando el interés superior de los estudiantes y el derecho fundamental a recibir educación, indicaron desde el CGE.

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