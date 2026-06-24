Paro Docente: El gobierno asegura que más del 73 por ciento de los docentes entrerrianos asistió a las escuelas
Entre Ríos24 de junio de 2026Estación Plus Crespo
Aseguran desde el CGE que realizaron un monitoreo exhaustivo y constataron que la asistencia del personal docente en los establecimientos educativos de la provincia se ubicó en un 73,5 por ciento este miércoles, en el marco de las acciones gremiales dispuestas por los sindicatos docentes.
Los datos relevados por el Consejo General de Educación (CGE) reflejan que las comunidades educativas mantuvieron una actividad sostenida, con un cumplimiento de tareas que se consolidó desde las primeras horas de la mañana.
Este nivel de concurrencia garantizó la regularidad del ciclo lectivo y el resguardo de las trayectorias escolares en las diversas localidades entrerrianas. Autoridades del sector educativo ponderaron el compromiso de los profesionales que optaron por concurrir a las aulas.
Su determinación permitió sostener las escuelas en funcionamiento, priorizando el interés superior de los estudiantes y el derecho fundamental a recibir educación, indicaron desde el CGE.
Te puede interesar
Estación Plus CrespoEntre Ríos24 de junio de 2026
La Filial Crespo participa de las actividades en Paraná. "Estamos con una inflación del 17,6% en lo que va del año, y el gobierno fijó por decreto un 3,5% de aumento en este semestre. Así que el reclamo es urgente", afirmó Lía Fimpel, secretaria adjunta de AGMER. Desmienten que haya baja adhesión al paro.
Trabajadores de Granja Tres Arroyos vuelven a manifestarse por salarios adeudadosEntre Ríos24 de junio de 2026
La protesta se realizará este miércoles sobre la Ruta 14. Denuncian que llevan dos meses sin cobrar y reclaman definiciones sobre la continuidad de los puestos de trabajo en la planta de Concepción del Uruguay.
Los docentes paran hoy por salarios y la Multisectorial volantea contra la reforma previsionalEntre Ríos24 de junio de 2026
Los gremios docentes Agmer y AMET paran este miércoles en reclamo de una recomposición salarial y en rechazo a la reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial.
Aldea María Luisa abonará sueldos y aguinaldo el 30 de junio y otorgará un 15% de aumento en julio
Estación Plus CrespoEntre Ríos24 de junio de 2026
El intendente Luis Pablo Schönfeld confirmó que el próximo 30 de junio se acreditarán los salarios de junio junto al medio aguinaldo, mientras que en julio los trabajadores municipales percibirán un incremento del 15% en sus haberes.
Marcelo Cerutti, intendentes vecinalistas y del PJ expusieron en el Senado por la reforma previsional
Estación Plus CrespoEntre Ríos23 de junio de 2026
El intendente de Crespo expuso en representación de la Liga de intendentes de Juntos por el Cambio. También lo hicieron representantes del vecinalismo y del Partido Justicialista.
Los casos de tuberculosis aumentaron en Entre Ríos casi un 39% en lo que va de 2026Entre Ríos23 de junio de 2026
Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, la provincia registró uno de los incrementos porcentuales más altos del país en la notificación de la enfermedad, en un contexto de suba sostenida a nivel nacional.
Más visto hoy en Estación Plus
Romina Paola Schaab
Estación Plus CrespoNecrológicas22 de junio de 2026
El Gobierno trasladó el Día del Trabajador Estatal al 26 de junio tras un pedido de UPCNEntre Ríos22 de junio de 2026
La medida había sido solicitada por UPCN Entre Ríos para evitar que la celebración coincidiera con un sábado.
Prohiben en Entre Ríos la venta de una marca de queso: cuál es y por qué
Estación Plus CrespoEntre Ríos23 de junio de 2026
La medida alcanza a un producto lácteo específico y fue comunicada para conocimiento de comerciantes y consumidores.
Marcelo Cerutti, intendentes vecinalistas y del PJ expusieron en el Senado por la reforma previsional
Estación Plus CrespoEntre Ríos23 de junio de 2026
El intendente de Crespo expuso en representación de la Liga de intendentes de Juntos por el Cambio. También lo hicieron representantes del vecinalismo y del Partido Justicialista.
Angélica Schell de Weinzettel
Estación Plus CrespoNecrológicas23 de junio de 2026