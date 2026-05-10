Cultural lo dio vuelta en el final y Sarmiento clasificó con una goleada en el Paraná Campaña

En el estadio Eduardo Stieben Wirth, Cultural protagonizó uno de los encuentros más importantes de la fecha al derrotar 2-1 a Arsenal de Viale, considerado uno de los equipos más fuertes de la temporada.

La visita logró ponerse en ventaja a los 19 minutos del segundo tiempo por intermedio de Cristian Albornoz, resultado que obligó al “Celeste” a adelantarse en busca de la igualdad.

El elenco crespense reaccionó en el tramo final del partido y consiguió empatar a los 37 minutos mediante un penal convertido por Facundo Aguirre. Cuando parecía que el encuentro terminaba igualado, Gerónimo Rodríguez apareció en tiempo de descuento y marcó el 2-1 definitivo a los 47 minutos del complemento, desatando el festejo local.

La victoria le permitió a Cultural sumar tres puntos importantes frente a uno de los protagonistas del campeonato y mantenerse competitivo en la tabla.

Por su parte, Sarmiento de Crespo cumplió una sólida actuación y derrotó 3-0 a Deportivo Tabossi, resultado que le aseguró el pase a la siguiente instancia del Torneo Paraná Campaña.

El “Decano crespense” mostró contundencia y control del juego para quedarse con una victoria clave en condición de local, confirmando así su clasificación a la próxima ronda del certamen regional.