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Cultural lo dio vuelta en el final y Sarmiento clasificó con una goleada en el Paraná Campaña

Los equipos de Crespo tuvieron una jornada positiva este domingo 10 de mayo en una nueva fecha del Torneo Paraná Campaña. Cultural consiguió una victoria frente a Arsenal de Viale, mientras que Sarmiento goleó a Deportivo Tabossi y aseguró su clasificación a la próxima etapa del certamen.
Deportes10 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Cultural vs Arsenal 2026_5

En el estadio Eduardo Stieben Wirth, Cultural protagonizó uno de los encuentros más importantes de la fecha al derrotar 2-1 a Arsenal de Viale, considerado uno de los equipos más fuertes de la temporada.

La visita logró ponerse en ventaja a los 19 minutos del segundo tiempo por intermedio de Cristian Albornoz, resultado que obligó al “Celeste” a adelantarse en busca de la igualdad.

El elenco crespense reaccionó en el tramo final del partido y consiguió empatar a los 37 minutos mediante un penal convertido por Facundo Aguirre. Cuando parecía que el encuentro terminaba igualado, Gerónimo Rodríguez apareció en tiempo de descuento y marcó el 2-1 definitivo a los 47 minutos del complemento, desatando el festejo local.

La victoria le permitió a Cultural sumar tres puntos importantes frente a uno de los protagonistas del campeonato y mantenerse competitivo en la tabla.

Por su parte, Sarmiento de Crespo cumplió una sólida actuación y derrotó 3-0 a Deportivo Tabossi, resultado que le aseguró el pase a la siguiente instancia del Torneo Paraná Campaña.

El “Decano crespense” mostró contundencia y control del juego para quedarse con una victoria clave en condición de local, confirmando así su clasificación a la próxima ronda del certamen regional.

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