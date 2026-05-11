Paraná Campaña: quedaron definidas las llaves de octavos de final y los equipos crespenses ya conocen a sus rivales

En la Zona Sur, Sarmiento de Crespo enfrentará a Viale FBC, mientras que Unión de Crespo se medirá ante Atlético María Grande. Por su parte, Cultural de Crespo tendrá un duro compromiso frente a Cañadita Central.

La otra llave de la Zona Sur tendrá como protagonistas a Arsenal de Viale y Litoral.

En cuanto a la Zona Norte, los cruces serán los siguientes: Atlético Hasenkamp ante Unión Agrarios Cerrito; Juventud Sarmiento frente a Deportivo Tuyango; Deportivo Bovril contra Juventud Unida; y Diego Maradona frente a Independiente FBC.

De esta manera, el certamen de Paraná Campaña ingresa en su etapa decisiva, con cruces eliminatorios que prometen una alta expectativa en cada una de las localidades de la región.