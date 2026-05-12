Ya se encuentra vigente en Entre Ríos el nuevo sistema nacional de asistencia para la compra de garrafas sociales. Listado de comercios adheridos

La medida reemplaza al ex Programa Hogar implementado por el Gobierno nacional y pasa a funcionar a través del nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

En este marco, la Secretaría de Energía provincial brinda información orientativa a los usuarios y pone a disposición el listado actualizado de comercios adheridos en Entre Ríos donde puede accederse al beneficio. El sistema está destinado a hogares inscriptos en el ReSEF que cumplan con los requisitos establecidos.

El nuevo mecanismo prevé un reintegro automático de 9.593 pesos por cada garrafa de 10 kilos. El beneficio contempla hasta dos garrafas mensuales durante el invierno y una por mes el resto del año.

La modalidad de pago se realiza a través de las billeteras virtuales BNA+ y MODO, incluyendo todos los bancos adheridos a esta plataforma. El reintegro se acredita de manera inmediata en la cuenta del usuario.

Para acceder al beneficio es necesario estar inscripto en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados. Quienes ya recibían subsidios de luz y gas o formaban parte del ex Programa Hogar deben actualizar sus datos a través del sitio oficial de subsidios del Estado nacional o mediante la aplicación Mi Argentina. Además, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales.

Desde la Secretaría de Energía provincial señalaron que el nuevo sistema reemplaza el esquema anterior de subsidio directo y apunta a agilizar la devolución del beneficio mediante herramientas digitales, garantizando mayor trazabilidad y simplificando el acceso para los usuarios.

Comercios adheridos

Actualmente existen más de 70 comercios adheridos en Entre Ríos y se prevé la incorporación de nuevos puntos de venta en las próximas semanas. En Paraná se encuentran adheridos Díaz Distribuciones del Litoral, en Larramendi 2775; Opessa ACA Paraná, en avenida Buenos Aires 333; Opessa Paraná Almafuerte, en avenida Almafuerte 795; El Rutero SRL, en avenida de las Américas 3106; Estación de Servicio 25 de Junio SA, en calle 25 de Junio 201; y El Empalme, ubicado en avenida Jorge Newbery y Salellas.

En Gualeguay operan Cosso Emanuel Guillermo, en Coronel González 546; Lubricom Sacaifi, en Soberanía y Artigas; y Estación de Servicio Colman SRL, en Chacabuco 159 y Monte Caseros. En Gualeguaychú están adheridos ACA Gualeguaychú, en Urquiza 1001 y Chacabuco; y CM Combustibles SA, en avenida Primera Junta y ruta provincial 136.

En Nogoyá participan Dimartsky S.A., en Ruta 26 y Mendoza; y Grupo Comercial SRL, en Ruta Nacional 12 y Belgrano. En Concepción del Uruguay se encuentran Petrovalle SA, en 9 de Julio y Ugarteche; y Extragas Concepción del Uruguay, sobre Ruta Nacional 14 kilómetro 126.

En Concordia están adheridos ACA Concordia, en Carlos Pellegrini y Corrientes; Opessa Concordia Termas, en avenida Monseñor Rosch; y Extragas Concordia, sobre Ruta Nacional 14 kilómetro 248. En Chajarí participa Estación de Servicio Centro SRL, ubicada en Urquiza e Irigoyen.

En Federal operan J.E.SA, en Urquiza 1513; y J.E.SA Ruta, sobre Ruta Provincial 22 kilómetro 2. En Villaguay están adheridos Procom Sacifia, en Balcarce y 25 de Mayo; Villagas SA, sobre Ruta Nacional 18 kilómetro 150; y Quintin Rudecindo Sione e Hijos SRL, en el acceso Viale de la zona Villaguay.

En Victoria participa Intergas S.A., en Piaggio 1324. En La Paz están adheridos ACA La Paz, en Moreno 889 y Echagüe; y Empresa Duval Flores SA, sobre Ruta Nacional 12 y Ruta Provincial 1.

En Diamante opera La Agrícola Regional Cooperativa Ltda., ubicada sobre Ruta Nacional 11 kilómetro 40. En Colón se encuentran Bouvet Combustibles SAS, en Acceso Puente Colón y Paysandú; Organización Delasoie Hnos SA, en avenida Juan D. Perón y Alderdi; y Petrovalle SA, sobre Ruta Nacional 14 kilómetro 142,9.

En San José de Feliciano participa Aramburu María J. SH, en Belgrano 621. En Villa Elisa están adheridos Organización Delasoie Hnos SA, en avenida Urquiza y Estrada; y Extragas Villa Elisa, en Camino General Belgrano 1354.

En Basavilbaso opera Jose Matzkin SACYA, en Libertad y Podestá; en Seguí, Antonio Cargnel e Hijos SC, en Libertad 249; y en Urdinarrain, Bel y Bourlot SA, en Libertad 436.

En Hasenkamp participa Don Sebastián SRL, en avenida San Martín y Olegario Andrade; en Aldea Brasilera, Spahn SH, sobre Ruta Nacional 11 kilómetro 16,5; y en Lucas González, Bahler SH, en Supremo Entrerriano y Centenario.

En El Pingo se encuentra adherido El Empalme SRL, sobre Ruta Nacional 12 kilómetro 64; en La Picada, Ronchi Mario César, sobre Ruta Nacional 12 kilómetro 28,5; y en Libertador San Martín, La Colina SRL, en Rivadavia y 9 de Julio.

Finalmente, en Federación participan Silvestri María Eugenia, en San Martín y Corrientes; y Silvestri Sergio Alberto, sobre Ruta Nacional 14 kilómetro 296. En Viale están adheridos Intergas S.A., sobre Ruta Nacional 18 kilómetro 147; y María Hnos SRL, en avenida San Martín y 9 de Julio.