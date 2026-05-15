La Biblioteca Popular Orientación incorporó 260 nuevos libros tras su visita a la Feria Internacional del Libro

Como ocurre cada año, la Biblioteca Popular Orientación de Crespo participó de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y, en esta edición 2026, concretó la compra de 260 nuevos ejemplares para ampliar su catálogo. Además, la institución organizó dos viajes que se completaron rápidamente, reflejando el interés de los crespenses por participar de la tradicional propuesta cultural.

Los viajes son organizados para personas que desean recorrer la Feria del Libro y realizar visitas turísticas y culturales. A su vez, la biblioteca destina las ganancias obtenidas por la venta de pasajes a la adquisición de nuevos libros para sus socios y lectores.

En diálogo con Estación Plus Crespo, la bibliotecaria Liliana Müller destacó la gran convocatoria que tuvieron ambas excursiones. “Estamos muy felices de que tanta gente nos quiera acompañar a la Feria del Libro”, expresó.

En esta oportunidad, los viajes incluyeron también una visita a la ciudad de La Plata. “A la mañana fuimos a conocer el Museo de Ciencias Naturales y la Catedral de La Plata”, comentó.

Sobre el ambiente que se vivió en la feria, Müller aseguró que nuevamente hubo una importante concurrencia de público y presencia de reconocidos autores y figuras. “Mientras vas caminando te encontrás con autores que ves en la televisión, como Felipe Pigna, o a Nick firmando libros de Gaturro para los chicos. También había cocineros y otras personalidades”, relató.

La bibliotecaria valoró especialmente el material adquirido este año. Según indicó, la inversión total rondó los 3 millones y medio de pesos, financiados a través del subsidio nacional que reciben las bibliotecas populares y de las ganancias obtenidas con la organización de los viajes.

“Compramos 260 libros con el subsidio que envía Nación y con lo que obtuvimos de los viajes. Los libros están muy caros. Aun con el 50% de descuento que gestiona la CONABIP para bibliotecas populares, hay ejemplares que cuestan 45.000 u 88.000 pesos”, explicó.

En cuanto al subsidio, detalló que ronda los 2 millones y medio de pesos, monto que la biblioteca complementa con actividades propias para ampliar la capacidad de compra.

Respecto a la edición 2026 de la feria, Müller consideró que el movimiento de público fue similar al de años anteriores, aunque observó algunos cambios en la presentación de los stands. “Me pareció que no estaban tan preparados visualmente como otros años, sobre todo los infantiles. Pero sigue siendo un lugar muy lindo para quienes amamos los libros”, afirmó.

También destacó una de las novedades organizadas por los 50 años de la Feria Internacional del Libro: un espacio con espectáculos musicales durante toda la tarde. “El que se cansaba de recorrer podía ir a la carpa, tomar unos mates y disfrutar de música en vivo”, señaló.

Sobre los nuevos títulos incorporados, Müller indicó que muchos fueron elegidos a partir de sugerencias realizadas por los propios socios de la biblioteca. “Compramos muchos de los libros que nos pidieron, además de las últimas novedades y autores más leídos. Hay material para todas las edades y todos los gustos”, aseguró.

Los nuevos ejemplares estarán disponibles desde la próxima semana, luego del proceso de catalogación y registro. Además, invitó a la comunidad a seguir las redes sociales de la institución, donde se compartirán videos mostrando parte de las adquisiciones realizadas en la feria.

Finalmente, recordó los horarios de atención de la Biblioteca Popular Orientación: de lunes a viernes de 8:30 a 12:00 y de 16:00 a 20:00, mientras que los sábados atiende de 9:00 a 12:00. La cuota mensual para los socios es de 4.000 pesos.