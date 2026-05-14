Falleció doña Ángela Coronel Vda. de Guiraldi, una de las personas más longevas de Crespo

Doña Ángela Coronel Vda. de Guiraldi falleció a pocos días de cumplir 105 años, aniversario que hubiera celebrado el próximo 19 de mayo. Madre de nueve hijos y protagonista de una extensa historia de esfuerzo y sacrificio, era considerada una de las personas más longevas de Crespo y de Entre Ríos.

Doña Ángela había alcanzado notoriedad años atrás cuando, en plena pandemia de Covid-19, celebró sus 100 años y compartió una emotiva entrevista con FM Estación Plus Crespo. En aquella oportunidad dejó frases que reflejaban su sencillez y gratitud por la vida: “Estoy cumpliendo los 100 pirulitos gracias a Dios”, expresaba con una sonrisa que transmitía ternura y fortaleza.

Durante ese diálogo recordó parte de su extensa trayectoria personal. Nacida en el seno de una familia numerosa, contaba con nostalgia: “Los Coronel fuimos siete hermanos, pero ya quedé sola. Mis hermanos ya fallecieron todos”. Era la última sobreviviente de sus hermanos, testimonio de una generación marcada por el sacrificio y el esfuerzo cotidiano.

También repasó los años de su infancia y juventud en Paraná, donde cursó la escuela y tuvo como maestra a Jacinta Basaldua. Más adelante, junto a su madre y hermanos, trabajó en el campo realizando distintas tareas rurales. “Nos mandaban a juntar maíz con la maleta, o a trabajar de boyera, cuidando los caballos. Hice de todo en el campo”, relataba con notable lucidez.

Su llegada a Crespo se produjo alrededor de 1968. Aquí construyó gran parte de su vida familiar. “Empezamos a vivir en calle Irigoyen, y hasta vivimos en un galpón con piso de tierra hasta que pudimos comprar esta casa frente al Club Sarmiento”, recordaba sobre aquellos primeros tiempos de esfuerzo y progreso.

Doña Ángela fue madre de nueve hijos, además de abuela y bisabuela de una extensa familia. Aun en avanzada edad mantenía hábitos activos y una fuerte voluntad de trabajo. En plena pandemia comentaba que dedicaba sus días a criar gallinas, vender huevos y realizar tareas de jardinería y mantenimiento de su hogar.

El afecto de la comunidad crespense era una constante en su vida. “Estoy pasando muy lindo y muy contenta porque sé que la gente no se olvida de mí. Cada vez que salgo a la calle recibo mucho afecto”, decía emocionada por el cariño de los vecinos.

Profundamente creyente, encontraba en la fe católica una guía permanente. “Espero que Dios nos dé buena salud para mí, para mis hijos y mi familia. Yo soy muy católica y pido a Dios que nos ayude”, expresaba con esperanza.

Con su partida, Crespo pierde a una protagonista de una historia atravesada por el trabajo, la humildad y los valores familiares. Quedará el recuerdo imborrable de su calidez, sus relatos y su ejemplo de vida.