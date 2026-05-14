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Hockey sobre césped: hubo acción para cuatro categorías de Cultural

Hubo tres triunfos y un empate para los planteles de la institución Celeste durante el último fin de semana. 
Deportes14 de mayo de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo


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Hockey Adyc Sub16_ 2026_5
Sub 16 de ADYC

La Asociación Deportiva y Cultural tuvo acción el pasado fin de semana con cuatro planteles pertenecientes a la disciplina de hockey sobre césped. La cosecha fueron 3 triunfos y un empate dejando un saldo más que positivo en sus presentaciones. 

El plantel de primera división disputó la segunda fecha del torneo organizado por la Federación Entrerriana de Hockey. Las chicas oficiaron de locales en el reducto de Talleres de Paraná ante Rowing Rosa. El encuentro culminó igualado 1-1 y el gol de las crespenses fue obra de Agustina Bernasar. 

El plantel estuvo integrado por Carina Roth, Agustina Bernasar, Daiana Bernhardt, Valentina Folmer, Florencia Gieco, Ornella Martínez, Daniela Merlo, Betiana Pérez, Glenda Piedrabuena, Maira Rattero, Sara Rozumny, Anahí Ruff, Emma Schneider, Victoria Soto, Sabrina Torres y Eugenia Wiliezko. DT: Maximiliano Müller y Matías Rodríguez. 

En lo que se refiere a las formativas, hubo tres categorías que tuvieron acción el domingo 10 en la continuidad del torneo apertura Promocional de la Federación Entrerriana de Hockey Sobre Césped. También en la cancha de Talleres, obtuvieron 3 triunfos.

En Sub 16, Cultural superó a San Benito por 2-1 con goles de Constanza Marche y Thais Oneto. 

En Sub 14 fue triunfo por 3-0 ante Arsenal de Viale con las conquistas de Maitena Contreras y Alma Schoenfeld en dos oportunidades. Mientras que en Sub 12, la victoria fue por 1-0 sobre Rowing con gol de Catalina Sirimarco.

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