No se jugará la fecha de Paraná Campaña de este domingo

Las lloviznas persistentes y las condiciones desfavorables para los campos de juego, obligaron a la dirigencia de la Liga a tomar la decisión preventiva, priorizando la integridad de los jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, público y el estado de los escenarios deportivos.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que "la Comisión Directiva de Liga de Fútbol de Paraná Campaña, en conjunto con los delegados de fútbol de todas las entidades afiliadas, decidió suspender la Jornada 2 del Torneo Clausura, debido a las inclemencias del tiempo, ya que los terrenos de juego no se encuentran en condiciones aptas para la práctica deportiva", explicaron.

El calendario de partidos fue reprogramado para el próximo fin de semana.