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Joaquín Folmer se consagró campeón de la Liga Dos de básquet de Chile y logró el ascenso con Sportiva Italiana

El basquetbolista crespense Joaquín Folmer se consagró campeón de la Liga Dos del básquetbol chileno junto a Sportiva Italiana, que derrotó este sábado por 73-72 a Huachipato en Talcahuano, cerró la serie final por 3-0 y consiguió el ascenso a la Liga Uno.
Deportes16 de agosto de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Sportiva Italiana volvió a la máxima categoría del básquetbol chileno después de protagonizar una definición cargada de emoción. En el tercer partido de la serie final, el conjunto porteño se impuso por apenas un punto ante Huachipato y selló una temporada que terminó con el título y el regreso a la elite del básquetbol de Chile.

Para Folmer, la consagración representa el cierre de una temporada destacada. El jugador oriundo de Crespo fue parte del plantel de Sportiva Italiana durante la campaña y aportó su juego para alcanzar el objetivo de conquistar el campeonato y obtener el ascenso.

Con la victoria por 73-72, Sportiva Italiana completó un contundente 3-0 en la serie decisiva y se quedó con el título de la Liga Dos 2026.

De esta manera, Joaquín Folmer suma un nuevo logro a su trayectoria deportiva y vuelve a poner a Crespo en lo más alto del básquetbol, esta vez con una consagración internacional y el ascenso a la máxima categoría chilena.

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