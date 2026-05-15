Concejales de Crespo se expresaron en "defensa de la educación pública"

Horas después de las convocantes manifestaciones que se realizaron en las principales ciudades argentinas, hubo reflexiones alusivas en el Concejo Deliberante de Crespo. Estación Plus Crespo presenció que se produjeron en el marco del uso del Art. 44, que les permite a quienes han asumido una banca local, referirse a cualquier cuestión no contenida en el Orden del Día.

Quien introdujo la problemática social fue el concejal Luciano Reca -bloque Más para Entre Ríos-, quien expresó: "Queremos dejar sentado nuestro acompañamiento a estas marchas masivas que hubo, interpretando que esta falta presupuestaria para la universidad, la consideramos como un avasallamiento manifiesto de los Poderes. Tenemos que tener presente que ya hay una ley, que ha sido sancionada por el Poder Legislativo, que ha sido ratificada por el Poder Judicial, y ahora el Poder Ejecutivo argumenta priorizar el equilibrio fiscal. Un equilibrio fiscal que, para algunas cuestiones es importante y para otras no tanto. Se destina demasiado dinero para el Área de Inteligencia de nuestro país, se destina demasiado dinero para eximir de impuestos a las grandes fortunas, para eximir de impuestos al RIGI; pero no destinamos el dinero suficiente para nuestra educación".

"Para nosotros la universidad pública es orgullo nacional", afirmó el edil y continuó: "Es igualación de derechos y de oportunidades. Es una herramienta de ascenso social, es una política de Estado -concepción que compartimos muchos partidos políticos-. Por eso, instamos a la clase política toda, a que se manifiesten pública y rotundamente sobre el acompañamiento, ya que son políticas de Estado que hacen a la identidad, a la integración y al crecimiento de un país".

En la ocasión, también dio su postura el concejal José Cena -bloque Frente Crespo Nos Une-, quien aclaró que lo hacía a título personal, ya que no había sido consensuado con el bloque manifestarse al respecto. Igualmente reflexionó: "Sin hablar de las políticas públicas que está desarrollando el Gobierno Nacional, sí voy a coincidir en la defensa de la educación pública, en todos los niveles. Coincido que es un derecho que los ciudadanos hemos ganado y que no debemos perder en Argentina. Es algo que nos iguala -como manifestaba el concejal Reca-, de hecho, pensado en mi persona, mis padres eran empleados y yo pude estudiar en la universidad pública. Soy profesional gracias a ello", valoró.