Adolescente implicada en una sustracción de un medio de movilidad

El esclarecimiento en términos materiales y de autoría, se produjo en menos de 24 horas, tras una serie de averiguaciones y diligencias.

El Segundo Jefe de la dependencia, Sub-Crio. Gonzalo Salva, precisó a Estación Plus Crespo: "Un joven de 19 años, domiciliado en Barrio Azul, formalizó una denuncia por Hurto, dando cuenta que persona/s desconocida/s le habría/n sustraído una bicicleta de su propiedad. Se trataba de una unidad SLP, rodado 29, que se encontraba en Carbó y Dorrego, sin medidas de seguridad, desde donde acaeció la faltante en horas de la noche del lunes feriado".

Con las características aportadas por el damnificado, efectivos de Comisaría Crespo iniciaron una celérica investigación. El funcionario reveló que "se obtuvo el aporte de datos claves y registros fílmicos, que permitieron establecer el itinerario del ardid. Luego de diferentes chequeos, el recorrido reconstruido derivó en establecer sospechas sobre un inmueble".

Salva indicó además, diligencias practicadas en las primeras horas de la tarde de este martes: "Una dotación se constituyó en el domicilio en cuestión, pudiendo entrevistarse con un joven de 28 años, quien admitió que durante la noche de la víspera, una adolescente de 17 años, conviviente, había arribado con la bicicleta buscada. El morador consultado decidió hacer entrega de la misma, coincidente con todas las características denunciadas, procediéndose al formal secuestro".

La Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, Dra. Rocío Torres, dispuso la entrega del birodado al propietario, sin perjuicio del Informe correspondiente, confeccionado por Comisaría Crespo y elevado a las autoridades judiciales.