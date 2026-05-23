Amplían baja de retenciones a más granos y la soja no dependerá de lo recaudado
Un día después de que el presidente Javier Milei comunicara la decisión de implementar una baja gradual de los derechos de exportación para la soja, el trigo y la cebada, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció este viernes que se suman a la reducción el maíz, el sorgo y el girasol.
En una conferencia de prensa brindada junto al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, “Toto” Caputo informó que el maíz y el sorgo tendrán un esquema de reducción trimestral a partir de 2027.
En el primer trimestre, las alícuotas de esos granos bajarán de 8,5% a 8,25% y terminarán el año en 7,5%. Después, en 2028, la reducción será de 0,5% por trimestre. Por lo tanto, ambos cultivos finalizarán ese año con una carga de 5,5%.
En el caso del girasol, el esquema de rebaja de los derechos de exportación será semestral. En el primer semestre, bajará de 4,5% a 4,25% y cerrará la segunda mitad del año en 4%. En tanto, en 2028, la rebaja será de 0,5% por semestre y concluirá el año en 3%.
A su vez, el ministro de Economía informó que los subproductos, como la harina y aceite, tendrán una rebaja proporcional.
Por otra parte, el funcionario nacional despejó una duda importante con respecto a la soja, que se había suscitado tras el anuncio de Javier Milei, publicó Cadena3. Las retenciones a la oleaginosa tendrán una rebaja de 0,25% todos los meses a partir de 2027, sin depender de la recaudación fiscal.