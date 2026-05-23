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Amplían baja de retenciones a más granos y la soja no dependerá de lo recaudado

Al trigo, cebada y soja, ahora el Gobierno sumó la reducción en el maíz, sorgo y girasol. Desde 2027, los dos primeros tendrán un esquema trimestral; el último, semestral. La alícuota de la oleaginosa se reducirá por mes.
Nacionales23 de mayo de 2026


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maiz

Un día después de que el presidente Javier Milei comunicara la decisión de implementar una baja gradual de los derechos de exportación para la soja, el trigo y la cebada, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció este viernes que se suman a la reducción el maíz, el sorgo y el girasol.

En una conferencia de prensa brindada junto al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, “Toto” Caputo informó que el maíz y el sorgo tendrán un esquema de reducción trimestral a partir de 2027.

En el primer trimestre, las alícuotas de esos granos bajarán de 8,5% a 8,25% y terminarán el año en 7,5%. Después, en 2028, la reducción será de 0,5% por trimestre. Por lo tanto, ambos cultivos finalizarán ese año con una carga de 5,5%.

En el caso del girasol, el esquema de rebaja de los derechos de exportación será semestral. En el primer semestre, bajará de 4,5% a 4,25% y cerrará la segunda mitad del año en 4%. En tanto, en 2028, la rebaja será de 0,5% por semestre y concluirá el año en 3%.

A su vez, el ministro de Economía informó que los subproductos, como la harina y aceite, tendrán una rebaja proporcional.

Por otra parte, el funcionario nacional despejó una duda importante con respecto a la soja, que se había suscitado tras el anuncio de Javier Milei, publicó Cadena3. Las retenciones a la oleaginosa tendrán una rebaja de 0,25% todos los meses a partir de 2027, sin depender de la recaudación fiscal.

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ee9896c1-78b4-4fc6-9eb8-c76fb84c6eeeMilei anunció una baja gradual de retenciones al trigo, la cebada y la soja

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