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La UIA celebró la baja de retenciones para los sectores automotriz, petroquímico y del caucho

La Unión Industrial Argentina (UIA) celebró la disminución de retenciones anunciada por el Gobierno para los sectores automotriz, petroquímico, caucho y resto de maquinarias y equipos.
Nacionales23 de mayo de 2026


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El equipo económico libertario confirmó que los Derechos de Exportación, que en todos los casos son del 4,5, comenzarán a reducirse a partir de julio de 2025, en 0,375 puntos porcentuales, con el objetivo de llevarlos a cero en junio de 2027. "Es muy importante sacar impuestos a las exportaciones para que nuestros productos puedan competir", expresó el secretario de Comercio, Pablo Lavigne. 

En el comunicado oficial, el organismo de industriales detalló: "La eliminación de los derechos de exportación fue uno de los principales planteos realizados por la UIA durante la audiencia mantenida el pasado martes 19 con el ministro de Economía, Luis Caputo, por tratarse de una medida clave para mejorar la competitividad del sector transable industrial y potenciar las exportaciones con valor agregado". "La Unión Industrial Argentina (UIA) destaca la decisión anunciada por el Gobierno nacional de reducir de manera gradual las retenciones a la exportación para productos industriales, con el objetivo de avanzar hacia su eliminación total en junio de 2027", expresaron.

El comunicado completo de la UIA sobre la baja de impuestos

"La decisión anunciada avanza en el sentido correcto, ya que contribuirá a aliviar la carga tributaria sobre la producción y favorecerá la inserción internacional de la industria argentina", agregaron.

Desde la UIA, aseguraron que la industria argentina "aporta en promedio el 26,6% del total de los principales impuestos del país". En profundidad, solo por IVA, "uno de cada tres pesos que recauda el Estado proviene de la actividad industrial", destacaron.

"Por eso, toda medida orientada a reducir distorsiones tributarias y mejorar las condiciones de competitividad resulta fundamental para un sector que compite globalmente y genera empleo, inversión y desarrollo federal", explicaron.

El pedido a gobernadores e intendentes

Más allá de la celebración, la UIA volvió a traer un reclamo vigente del sector —y en acuerdo con Nación— sobre la necesidad de que el proceso de rebaja de impuestos se extienda a todos los niveles del Estado.

"En este sentido, la competitividad tributaria requiere del compromiso de los tres niveles del Estado. Así como el Gobierno nacional avanza en la reducción de impuestos distorsivos sobre la producción y las exportaciones, resulta fundamental que provincias y municipios acompañen este proceso, revisando la carga tributaria que afecta a las empresas en cada jurisdicción", sentenciaron en el comunicado.

Anteriormente, Caputo había mantenido una reunión con las principales autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), en la que ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar con una reducción de impuestos para mejorar la competitividad del sector productivo.

Allí, el funcionario aseguró que hubo coincidencias respecto al rol que deberían asumir provincias y municipios en el proceso de reducción de la carga tributaria: "Coincidimos también en la importancia de que provincias y municipios acompañen el esfuerzo de Nación bajando impuestos y tasas, que son la carga mayor en la cadena productiva, y seguir reduciendo así el costo argentino", señaló Caputo en una publicación realizada en X.

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