Empezó la demolición de parte de la vieja Terminal de Paraná

A finales de 2025 la Municipalidad de Paraná dio a conocer la novedad de la concesión de un sector de la «Vieja Terminal» para que se instale allí un local de comidas rápidas de una cadena internacional de hamburguesas.

Cinco meses después, el predio ubicado en Cinco Esquinas, en uno de los ingresos a la ciudad, comienza a cambiar su fisonomía: las máquinas comenzaron a demoler la vieja estructura que dieron cabina a las naves donde llegaban los colectivos y los pasajeros aguardaban para embarcar.

Ese edificio, que todavía alberga oficinas municipales, comenzó a construirse en la década de 1940 y fue inaugurado en 1951, durante el gobierno provincial del general Ramón Albariño y la presidencia de Juan Domingo Perón. Allí funcionó el Hotel Supremo Entrerriano.

La “Vieja Terminal” de Ómnibus convivió con las oficinas municipales durante largas décadas, hasta que el 6 de diciembre de 1995 se inauguró la “nueva” Terminal, en el predio que antes ocupó el Mercado de Abasto de la ciudad.

Como se dijo, la Municipalidad adjudicó la concesión para la instalación de un local de McDonald’s con AutoMac en la zona de Cinco Esquinas.

A través de una licitación pública, la Municipalidad de Paraná adjudicó la concesión para la construcción, mantenimiento y explotación comercial de un restaurante de comidas rápidas en un inmueble de propiedad municipal ubicado en calle Leandro N. Alem 950, en la zona conocida como Cinco Esquinas, un punto estratégico de la ciudad cercano a la Terminal de Ómnibus.

Se trata de la antigua playa de maniobras de la vieja Terminal de Ómnibus, hoy utilizado como depósito de vehículos secuestrados.

La iniciativa forma parte de una política sostenida de recuperación y puesta en valor de un espacio para que disfrute la comunidad. En este caso, el predio donde hoy funciona un depósito de vehículos será transformado en un nuevo espacio de servicios, recreación y esparcimiento, contribuyendo a mejorar el entorno urbano y dinamizar una de las principales áreas de acceso al centro de la ciudad.

La concesión fue adjudicada a la firma Arcos Dorados Argentina S.A., tras el correspondiente proceso de Licitación Pública Nº 98/2025. El proyecto contempla la construcción y explotación de un restaurante con sistema AutoMac, incorporando una nueva propuesta gastronómica y de servicios para vecinos, vecinas y visitantes, consignó Entre Ríos Ahora.

En ese sentido, desde la gestión municipal se destacó que esta adjudicación responde a una decisión estratégica orientada a promover el desarrollo económico local y la generación de empleo. La instalación del nuevo local permitirá crear puestos de trabajo directos e indirectos, con impacto en la economía de la ciudad y oportunidades concretas de inserción laboral. Esta política de articulación con el sector privado se enmarca en una visión de ciudad que impulsa inversiones responsables, recupera espacios urbanos y transforma el crecimiento económico en más empleo y mejores oportunidades para los paranaenses.

La adjudicación establece también el pago de un canon mensual y un derecho de concesión, garantizando recursos para el Estado municipal y el cumplimiento de las condiciones fijadas en los pliegos correspondientes, en el marco de la normativa vigente.