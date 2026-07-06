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Autoridades municipales y policiales coordinarán acciones preventivas en Aldea María Luisa tras inquietudes planteadas por vecinos

El intendente Luis Pablo Schönfeld recibió a autoridades de la Dirección General de Drogas Peligrosas para abordar reclamos vinculados a la presencia de personas foráneas y situaciones relacionadas con consumos problemáticos. Acordaron fortalecer el trabajo conjunto y las tareas de prevención.
Entre Ríos06 de julio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Maria Luisa y policia1

Las autoridades municipales de Aldea María Luisa mantuvieron una reunión con representantes de la Policía de Entre Ríos para analizar distintas inquietudes manifestadas por vecinos de la localidad en relación con hechos ocurridos durante algunos fines de semana, vinculados a la presencia de personas foráneas y situaciones relacionadas con consumos problemáticos.

El encuentro se desarrolló el pasado viernes 3 de julio en la sede municipal y estuvo encabezado por el intendente Luis Pablo Schonfeld, junto a integrantes del Gabinete Municipal. En representación de la fuerza policial participaron el comisario inspector Pablo Preiz Casas, subdirector de la Dirección General de Drogas Peligrosas, y el comisario inspector Juan Romero, jefe de Operaciones.

Durante la reunión, las autoridades municipales transmitieron a los jefes policiales los reclamos y la preocupación expresada por ciudadanos de Aldea María Luisa ante determinados episodios registrados en la localidad, con el objetivo de evaluar medidas que contribuyan a reforzar la seguridad y la prevención.

Como resultado del encuentro, las autoridades policiales manifestaron su disposición para coordinar acciones conjuntas con el municipio y avanzar en la unificación de criterios de trabajo. En ese marco, se acordó la implementación de tareas preventivas que comenzarán a desarrollarse en los próximos días.

Desde el municipio destacaron a Estación Plus Crespo la importancia del trabajo articulado entre las instituciones para atender las inquietudes de la comunidad y fortalecer las acciones preventivas en beneficio de los vecinos.

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