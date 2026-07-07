Docentes rechazaron la oferta salarial y esperan una nueva propuesta del Gobierno el miércoles

El secretario general de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, Abel Antivero, sostuvo que la propuesta "no está a la altura de las circunstancias" y explicó que el rechazo fue unánime. Además, indicó que el gremio emplazó al Ejecutivo a presentar una oferta superadora en el próximo encuentro a realizarse el miércoles 8 de julio.

Entre los principales reclamos, Antivero mencionó la necesidad de avanzar en el blanqueo del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y del adicional por conectividad, además de adelantar la base de cálculo de los aumentos. "No hay un proceso de recuperación de la diferencia inflacionaria que se nos adeuda desde diciembre", afirmó.

Consultado sobre qué porcentaje debería ofrecer el Gobierno para alcanzar un acuerdo, evitó fijar una cifra y señaló que la iniciativa debe surgir del Ejecutivo. "Lo que exigimos es una propuesta que esté a la altura de las circunstancias", remarcó.

El dirigente también anticipó que la agenda sindical seguirá marcada por el debate de la reforma previsional que analiza el Senado provincial. En ese marco, confirmó que Agmer volverá a instalar su carpa frente a Casa de Gobierno durante este martes y miércoles, en Plaza Mansilla, para manifestar su rechazo al proyecto.

"Vamos a seguir expresando nuestra resistencia porque entendemos que no se trata de una reforma previsional, sino de un ajuste", sostuvo.

Desde Sadop, Alejandra Frank señaló que el sindicato acompañó el rechazo a la oferta salarial y sumó otra preocupación: las demoras en el pago de haberes a docentes de escuelas públicas de gestión privada.

Explicó que, debido a inconvenientes administrativos en el sistema provincial, varios empleadores no recibieron a tiempo las planillas de liquidación ni las transferencias correspondientes, lo que retrasó el pago de los salarios. "Eso incrementa la angustia de los docentes porque, además de los bajos salarios, hoy tienen incertidumbre sobre cuándo van a cobrar", advirtió.

La secretaria general de UDA Entre Ríos, Mirta Raya, coincidió en que la oferta resulta insuficiente y recordó que en la negociación anterior tampoco hubo acuerdo, ya que el aumento terminó siendo otorgado por decreto. "Esperemos que el miércoles podamos repuntar un poco el salario docente porque con 750.000 pesos no se puede vivir", expresó.

En tanto, el secretario adjunto de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica de Entre Ríos, Carlos Monzón, consideró que el incremento propuesto, del 3% para julio y otro 3% para septiembre, "no hace ninguna diferencia" y reclamó una oferta "mucho mayor, remunerativa y bonificable".

Además, sostuvo que la situación económica de los docentes es cada vez más crítica. "Los docentes nos estamos endeudando con la tarjeta de crédito para poder comprar comida".

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