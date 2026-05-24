Quini 6: dos apostadores se llevaron más de $3.300 millones y hubo un ganador entrerriano del especial 15 mil dólares

Además, un apostador de Entre Ríos resultó favorecido en el sorteo especial denominado “Mundial 2026”, mediante el cual se entregaron premios de 15 mil dólares.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo pondrá en juego un pozo total estimado en 2.750 millones de pesos.

Tradicional: 10-12-08-34-05-28. Vacante $780 millones.

La Segunda: 11-39-14-20-35-43. Vacante $780 millones.

La Revancha: 18-12-08-36-15-21. Hay 2 ganadores con 6 aciertos, por lo tanto, se repartirán cada uno $3.310.683.208. Uno de ellos, es de la ciudad santafesina de Santo Tomé y el otro es de la provincia de Mendoza, en la localidad de San Martín.

Siempre Sale: 07-35-25-00-29-21. Hay trece (13) ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $32.625.198.

Pozo Extra: 1350 ganadores y cada uno percibirá $114.814.

El Quini 6 continúa siendo uno de los juegos de azar más populares del país y en las últimas semanas viene entregando importantes premios millonarios en distintas provincias argentinas.

El sorteo especial por el Mundial FIFA 2026 incluyó automáticamente a todas las apuestas realizadas entre el 3 y el 24 de mayo, sin costo adicional para los jugadores. Entre los diez ganadores seleccionados en todo el país apareció un apostador entrerriano, quien se hizo acreedor de USD 15.000 libres de impuestos.

Los diez ganadores de 15.000 dólares libres de impuestos son de:

Casilda, provincia de Santa Fe; Cipolletti, provincia de Río Negro; Nogoyá, provincia de Entre Ríos; Colonia Santa Rosa, provincia de Salta; Metan, provincia de Salta; Goya, provincia de Corrientes; CABA, Capital Federal; Santa Fe, provincia de Santa Fe; Gálvez, provincia de Santa Fe; y de Monte Cristo, provincia de Córdoba.

El Quini 6: El juego de azar que cautiva a los argentinos desde 1988

Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.

El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.

A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.