Emiliano Stang fue sancionado y cambió el podio de la final del TC2000 en Salta
Horas después de finalizada la cuarta fecha del TC2000 en el Autódromo “Martín Miguel de Güemes” de Salta, la categoría confirmó modificaciones en el clasificador final tras una sanción técnica a Emiliano Stang.
La Toyota Corolla Cross del piloto entrerriano, atendida por el equipo oficial Toyota Gazoo Racing, no dio la altura reglamentaria en la verificación técnica posterior a la competencia. Por este motivo, los comisarios deportivos determinaron un recargo de seis posiciones en el resultado final.
De esta manera, Stang cayó del segundo al octavo lugar en la clasificación definitiva de la competencia salteña.
Con esta sanción, el podio sufrió modificaciones. Franco Vivian conservó la victoria conseguida en pista, mientras que Franco Riva heredó el segundo puesto. Por su parte, Lucas Vicino ascendió al tercer lugar y consiguió su primer podio de la temporada en apenas su segunda presentación del año y la primera junto al equipo Honda YPF Racing, informó Carburando.
EL CLASIFICADOR FINAL DE LA FINAL DEL TC2000 EN SALTA
|Posición
|Piloto
|Auto
|Observación / sanción
|1
|Franco Vivian
|Chevrolet Tracker
|Ganador de la final
|2
|Franco Riva
|Chevrolet Cruze
|Ascendió al segundo puesto tras la sanción a Stang
|3
|Lucas Vicino
|Honda ZR-V
|Heredó el tercer puesto luego de la penalización
|4
|Marcelo Ciarrocchi
|Fiat Pulse
|Sin sanciones
|5
|Matías Rossi
|Toyota Corolla Cross GR-S
|Sin sanciones
|6
|Benjamín Squaglia
|Fiat Cronos
|Sin sanciones
|7
|Lucas Carabajal
|VW Nivus
|Sin sanciones
|8
|Emiliano Stang
|Toyota Corolla Cross GR-S
|Recargo de 6 puestos por infracción técnica según el Art. 25.1 del Reglamento de Campeonato (no dio la altura en la técnica)
|9
|Gabriel Ponce de León
|Toyota Corolla Cross
|Multa por razones de seguridad
|10
|Nicolás Traut
|Chevrolet Cruze
|Sin sanciones
|11
|Tomás Fernández
|Toyota Corolla Cross
|Clasificado con 15 vueltas
|NC
|Facundo Aldrighetti
|Honda ZR-V
|Abandono
|NC
|Franco Morillo
|Chevrolet Tracker
|Abandono
|DNS
|Mateo Polakovich
|Nissan Kicks Play
|No largó
|DQ
|Valentín Yankelevich
|Toyota Corolla Cross GR-S
|Excluido y sancionado con 4 puestos de recargo para la próxima fecha por maniobra peligrosa contra el auto N°11