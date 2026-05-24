google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Emiliano Stang fue sancionado y cambió el podio de la final del TC2000 en Salta

Emiliano Stang recibió un recargo de seis posiciones por no dar la altura en la técnica y perdió el segundo puesto conseguido en pista en la final disputada en Salta.
Deportes24 de mayo de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

6a134e3e8892f310409484

Horas después de finalizada la cuarta fecha del TC2000 en el Autódromo “Martín Miguel de Güemes” de Salta, la categoría confirmó modificaciones en el clasificador final tras una sanción técnica a Emiliano Stang.

La Toyota Corolla Cross del piloto entrerriano, atendida por el equipo oficial Toyota Gazoo Racing, no dio la altura reglamentaria en la verificación técnica posterior a la competencia. Por este motivo, los comisarios deportivos determinaron un recargo de seis posiciones en el resultado final.

De esta manera, Stang cayó del segundo al octavo lugar en la clasificación definitiva de la competencia salteña.

Con esta sanción, el podio sufrió modificaciones. Franco Vivian conservó la victoria conseguida en pista, mientras que Franco Riva heredó el segundo puesto. Por su parte, Lucas Vicino ascendió al tercer lugar y consiguió su primer podio de la temporada en apenas su segunda presentación del año y la primera junto al equipo Honda YPF Racing, informó Carburando.

EL CLASIFICADOR FINAL DE LA FINAL DEL TC2000 EN SALTA

PosiciónPilotoAutoObservación / sanción
1Franco VivianChevrolet TrackerGanador de la final
2Franco RivaChevrolet CruzeAscendió al segundo puesto tras la sanción a Stang
3Lucas VicinoHonda ZR-VHeredó el tercer puesto luego de la penalización
4Marcelo CiarrocchiFiat PulseSin sanciones
5Matías RossiToyota Corolla Cross GR-SSin sanciones
6Benjamín SquagliaFiat CronosSin sanciones
7Lucas CarabajalVW NivusSin sanciones
8Emiliano StangToyota Corolla Cross GR-SRecargo de 6 puestos por infracción técnica según el Art. 25.1 del Reglamento de Campeonato (no dio la altura en la técnica)
9Gabriel Ponce de LeónToyota Corolla CrossMulta por razones de seguridad
10Nicolás TrautChevrolet CruzeSin sanciones
11Tomás FernándezToyota Corolla CrossClasificado con 15 vueltas
NCFacundo AldrighettiHonda ZR-VAbandono
NCFranco MorilloChevrolet TrackerAbandono
DNSMateo PolakovichNissan Kicks PlayNo largó
DQValentín YankelevichToyota Corolla Cross GR-SExcluido y sancionado con 4 puestos de recargo para la próxima fecha por maniobra peligrosa contra el auto N°11

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo