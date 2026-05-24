Emiliano Stang fue sancionado y cambió el podio de la final del TC2000 en Salta

Horas después de finalizada la cuarta fecha del TC2000 en el Autódromo “Martín Miguel de Güemes” de Salta, la categoría confirmó modificaciones en el clasificador final tras una sanción técnica a Emiliano Stang.

La Toyota Corolla Cross del piloto entrerriano, atendida por el equipo oficial Toyota Gazoo Racing, no dio la altura reglamentaria en la verificación técnica posterior a la competencia. Por este motivo, los comisarios deportivos determinaron un recargo de seis posiciones en el resultado final.

De esta manera, Stang cayó del segundo al octavo lugar en la clasificación definitiva de la competencia salteña.

Con esta sanción, el podio sufrió modificaciones. Franco Vivian conservó la victoria conseguida en pista, mientras que Franco Riva heredó el segundo puesto. Por su parte, Lucas Vicino ascendió al tercer lugar y consiguió su primer podio de la temporada en apenas su segunda presentación del año y la primera junto al equipo Honda YPF Racing, informó Carburando.

EL CLASIFICADOR FINAL DE LA FINAL DEL TC2000 EN SALTA