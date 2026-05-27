Prisión preventiva para el argentino detenido por racismo en Brasil

La justicia brasileña dictó hoy la prisión preventiva para un ciudadano argentino, quien había sido arrestado en Minas Gerais por el delito de 'injuria racista' en perjuicio de un menor, que prevé una multa y cárcel para el implicado, de acuerdo con el Código Penal del país vecino.

Eduardo Ignacio Murias, un arquitecto de 63 años y oriundo de Santiago del Estero, permanece alojado en el penal de Sao Joao del Rei, tras la denuncia de la madre del niño, quien fue objeto de burlas por su color de piel.

El hecho se produjo el domingo pasado en un tren turístico que une las localidades de Sao Joao del Rei con Tiradentes, cuando Murias comenzó a tomar fotos del chico -de siete años- disimuladamente, mientras enviaba mensajes de tinte racista: "Al lado mío en el tren.Es negrito pero muy lindo gorda. Lo puedo llevar de esclavo", decía uno de los textos.

La madre advirtió lo que estaba sucediendo y dio aviso a las autoridades, cuyo personal requisó el teléfono de Murias y confirmó la veracidad de la denuncia.

Este tipo de delitos en Brasil es considerado grave, y puede conllevar penas que oscilan entre los dos y cinco años de cárcel, según el Código Penal de ese país, según supo la agencia Noticias Argentinas

La mujer, por su parte, sostuvo que su “instinto maternal se activó”, lo que le permitió descubrir que el hombre estaba enviando imágenes del pequeño.

“Cuando sucedió, mi instinto maternal se activó. Algunas personas me sujetaron dentro del tren, diciendo que no querían que perdiera los estribos”, comentó. Al ser consultada sobre cómo se encuentra su hijo, la mujer expuso: “Está muy asustado. Se siente avergonzado por la situación, está callado, no se encuentra bien”.

“Lo veo acorralado, presionado, con una mirada triste. Tenemos que ser fuertes y mantendremos la denuncia hasta el final”, sumó en diálogo con el medio local g1.__IP__

En este sentido, anunció que van a llegar “hasta el final porque esto no puede suceder” y sospecha de la posible comisión de otro delito, también grave: “Es racista, pero creo que va mucho más allá del racismo y que podría estar vinculado al tráfico de menores”.

AgenciaNA