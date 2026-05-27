Tras ser detenido, la justicia le prohibió el ingreso a Crespo

La justicia adoptó una contundente medida para con un aprehendido por hurtos múltiples, cometidos en perjuicio de varios comerciantes de la ciudad y en un breve lapso de tiempo. Los hechos se registraron promediando el mediodía del martes, siendo arrestado un adolescente de 17 años y un joven de 18 años de edad.

En cuanto al mayor de edad, este miércoles en el marco de la audiencia que fija el Código Procesal Penal, la Fiscal de Investigación y Litigación que interviene en esta causa, Dra. Clarisa Aiello, solicitó un paquete de medidas restrictivas, las cuales quedaron establecidas sobre el imputado y por un plazo prudencial, hasta tanto avance la Investigación Penal Preparatoria.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que el acusado pasó a presentar prohibición absoluta de ingreso a Crespo. Su permanencia o detección de arribo a la ciudad -durante el período de tiempo determinado-, conllevará a la eventual detención, entendiéndose como una Desobediencia Judicial, que complica su situación procesal.

Asimismo, se le impuso una prohibición de comunicación con los denunciantes y testigos de las respectivas sustracciones; alcanzando la imposición a su accionar en forma directa, por interpósitas personas o por vías alternativas, como redes sociales y otros canales de contacto, especificaron a Estación Plus Crespo.

El hecho reviste una particularidad: el imputado no es oriundo de Crespo, con lo cual el contexto propicia una medida de estas características. Al momento del arresto, el Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, había indicado a Estación Plus Crespo: "En ocasión de ser aprehendidos y efectuar la identificación, se constató que se trataba de un joven de 18 años y un adolescente de 17 años, ambos con domicilio en Paraná". Sin perjuicio de ello, también fueron ponderadas las características del ardid y los medios probatorios colectados por la policía crespense, que nutrieron el legajo elevado al Ministerio Público Fiscal.

Sobre los secuestros efectuados, Salva detalló: "La mercadería hallada puede discriminarse en dos botellas de Fernet, una de whisky, una de licor, un corte de carne y tabletas de chocolate; todo coincidente con las faltantes apuntadas por los damnificados".

Finalmente, el subcomisario agradeció públicamente a los ciudadanos que se comprometieron y dieron los oportunos avisos para facilitar la intervención. En tal sentido, manifestó: "Así como se lo expresé personalmente, estamos muy agradecidos con la comerciante que aportó los registros fílmicos y con todas las personas que inmediatamente de detectar la situación de sustracción, llamaron inmediatamente a la Comisaría. Esa articulación rápida con los vecinos, nos permite intervenir y obtener resultados en beneficio de todos", destacó Gonzalo Salva.