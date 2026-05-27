La fortuna cayó en Entre Ríos: un comprovinciano se llevó $600 millones

Un apostador de la localidad de Oro Verde ganó este miércoles 27 de mayo uno de los premios más importantes del sorteo, al acertar los seis números de la modalidad “La Revancha” y quedarse con un pozo de 600 millones de pesos.

En tanto, las modalidades Tradicional y La Segunda quedaron vacantes, por lo que acumularán importantes sumas para el próximo sorteo.

Además, en el “Siempre Sale” hubo 14 ganadores con cinco aciertos, quienes recibirán más de 19,8 millones de pesos cada uno.

Tradicional: 07-45-08-04-40-00. Vacante $780.000.000.

La Segunda: 23-13-33-08-45-09. Vacante $780.000.000.

La Revancha: 09-03-15-06-28-43. Un ganador se llevó $600.000.000.

Siempre Sale: 27-26-14-37-30-23. Hay 14 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $19.894.843,93.

Pozo Extra: 770 ganadores y cada uno percibirá $201.298,70.

Según informó la Lotería de Santa Fe, la boleta ganadora fue jugada en la agencia Nº 000921-000, ubicada sobre calle Intendente del Castillo 483 de Oro Verde.

Desde la organización confirmaron que el próximo pozo total en juego ascenderá a 2.800 millones de pesos.

El Quini 6: El juego de azar que cautiva a los argentinos desde 1988

Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.

El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.

A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.