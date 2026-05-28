SUOYEM Crespo pidió "concurso público y abierto" para designar Juez de Faltas

-SUOYEM Crespo-

En la noche del miércoles, pasó a Comisión el proyecto de Resolución que presta acuerdo definitivo al nombramiento de la abogada Lilian Caballero, para desempeñar el cargo de Jueza de Faltas de la Municipalidad de Crespo. En las horas previas, la postulación cosechó adhesiones y rechazos.

En ese contexto, el SUOYEM Crespo elevó una petición que también pasó a Comisión. La nota fue suscripta por el Secretario General, Hernán Miño, pidiendo "que se realice por medio de un concurso público y abierto, la selección del nuevo Juez de Faltas Municipal".

Explayándose en esa solicitud, el dirigente crespense expresó: "Considero primordial utilizar un nuevo método de selección acorde a los tiempos democráticos, donde se incentiva la participación ciudadana y la libertad. Hoy la normativa le otorga al Presidente Municipal la facultad de proponer al cargo vacante, pero teniendo en cuenta que la ordenanza que dispone la creación del Juzgado de Faltas tiene más de 30 años, se debería adecuar a los tiempos actuales. Es importante que se respeten los consensos y se haga pública la convocatoria. El Juez de Faltas es determinante en las ejecuciones de multas y faltas contempladas en nuestro Código, -ordenanza 70/1996-, la cual también considero que debe ser actualizada, para que todos los crespenses se sientan representados en una norma que contemple los cambios en la vida ciudadana de los últimos 30 años".

Hernán Miño hizo saber que "la propuesta de mejoras positivas" también se elevó al presidente municipal.