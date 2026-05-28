Estudiantes crespenses realizarán este viernes una jornada de sensibilización sobre la donación de órganos

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos, que se conmemora cada 30 de mayo en Argentina, estudiantes de dos instituciones educativas de Crespo llevarán adelante este viernes una jornada de sensibilización destinada a promover la importancia de la donación de órganos y tejidos.

La actividad es impulsada por alumnos del Centro del Ambiente del Instituto Comercial Crespo y del Instituto “San José”, quienes realizarán distintas acciones en la zona céntrica de la ciudad con el objetivo de informar y generar conciencia en la comunidad sobre este acto solidario que puede salvar vidas.

Entre las propuestas previstas, los estudiantes recorrerán las calles céntricas distribuyendo material informativo vinculado a la efeméride.

Además, la jornada incluirá un programa especial en FM Estación Plus 94.3, que se emitirá desde las 9:00 de la mañana, donde los jóvenes compartirán información, reflexiones y detalles sobre la importancia de la donación de órganos.

Cada año, esta fecha busca recordar la relevancia de convertirse en donante y destacar el valor de la solidaridad y el compromiso social para brindar nuevas oportunidades de vida a pacientes que esperan un trasplante.