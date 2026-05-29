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Cuándo es el próximo finde largo en Argentina y cuántos feriados quedan en el calendario 2026

El calendario incluye feriados de tres y cuatro días de acá hasta fin de año.
Información General29 de mayo de 2026


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calendario feriados

Tras el feriado del 25 de Mayo, muchos argentinos ya comenzaron a mirar el calendario para planificar nuevas escapadas y descansos durante 2026.

Según el calendario oficial de feriados difundido para este año, el próximo fin de semana largo será exactamente dentro de 19 días, el 13, 14 y 15 de junio, conformando tres días consecutivos de descanso.

Además, todavía quedan otros cinco fines de semana largos programados para el segundo semestre del año, algunos de tres días y otros de cuatro jornadas consecutivas.

Uno de los períodos más extensos será el de julio, que tendrá descanso entre el 9 y el 12 de julio, completando cuatro días.__IP__

Los fines de semana largos restantes del calendario 2026 son:

  • 13, 14 y 15 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes)
  • 9, 10, 11 y 12 de julio (Día de la Independencia + feriado puente)
  • 15, 16 y 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín)
  • 10, 11 y 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural)
  • 21, 22 y 23 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional)
  • 5, 6, 7 y 8 de diciembre (Inmaculada Concepción de María + feriado puente)

AgenciaNA 

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