Funcionarios provinciales recorrieron el predio del Ejército que presenta "tenencia precaria" del municipio

Este viernes, el intendente Marcelo Cerutti recibió al secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Planeamiento e Infraestructura de la provincia, Hernán Jacob; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; y el coordinador General Ministerial del MP, Gonzalo Atencio; manteniendo una agenda de trabajo conjunta, con diversas temáticas y escenarios.

Una de las actividades, fue recorrer el predio del Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino, destacando las gestiones realizadas y el avance del expediente para lograr el traspaso de los terrenos desde Nación a Provincia y posteriormente al Municipio.

“Es lindo y gratificante visitar la ciudad de Crespo, bien gestionada y siempre con buenas noticias”, remarcó Colello. Además, destacó la voluntad del gobernador Rogelio Frigerio “para que los terrenos se transfieran al gobierno provincial dentro del programa de compensación de deudas y de ahí enviarlos al municipio para el plan de desarrollo que tenga previsto llevar adelante bajo una utilización inteligente”.

“Sabemos que son muy importantes para los crespenses y trabajamos cada día para que avance el expediente presentado en la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Somos optimista y vemos buena voluntad en el gobierno nacional que ante nuestras gestiones lo retiró del proceso de subasta”, apuntó.

Hernán Jacob, por su parte, remarcó: “Estamos cada vez más cerca de concretar este sueño de lograr el traspaso de este inmueble al patrimonio público de la provincia y de la ciudad. Lo cual se transformará en un gran paso para seguir soñando con proyectos educativos y tecnológicos”.

Cerutti comentó que actualmente se cuenta con una “tenencia precaria de 14 hectáreas, conseguidas en 2019 en la intendencia de Darío Schneider”. Además, detalló que en la zona sur del predio el municipio lleva adelante tareas de limpieza y desmalezamiento para concretar un parque recreativo “que jerarquizará la zona”. También contó: “Es un espacio con mucho sentimiento para nuestra comunidad, con una lucha histórica para conseguir el traspaso llevada adelante por varias gestiones locales y en este caso con el acompañamiento de provincia. Creo que vamos por buen camino, rumbo a un final feliz”, precisó el presidente municipal.

El mandatario local ratificó su objetivo: “Estas gestiones son fundamentales para nuestra ciudad. Estamos comprometidos a garantizar la continuidad de las actividades deportivas y sociales que realizan los clubes, así como las iniciativas proyectadas en este espacio”.