Caso Luana: avanza la investigación pese a una autopsia sin resultados concluyentes

La investigación por el fallecimiento de la adolescente Luana Cabral, sumó nuevos elementos que, si bien no arrojan luz sobre la causa mecánica de su deceso, permiten a la Fiscalía sostener la acusación contra sus progenitores. La fiscal Josefina Penón confirmó recientemente que los estudios forenses complementarios no pudieron determinar cómo murió la niña, debido al avanzado estado de descomposición de los restos.

Sin signos de violencia, pero bajo sospecha

Los exámenes realizados tanto en la autopsia preliminar de abril como en los estudios más exhaustivos en la Morgue Judicial de Oro Verde coinciden en que no se detectaron lesiones traumáticas. Asimismo, los análisis en los restos óseos no arrojaron evidencias concluyentes de desnutrición. Sin embargo, la fiscal Penón fue enfática al desmentir versiones sobre una supuesta "muerte natural", aclarando que la falta de un resultado médico no invalida la hipótesis criminal, consignó diario Uno.

La estrategia de la Fiscalía

A pesar de la incertidumbre forense, la Justicia mantiene la carátula de "abandono seguido de muerte agravado". Esta decisión se apoya en un cúmulo de evidencias recolectadas que describen un contexto de extrema vulnerabilidad y aislamiento.

La investigación se centra ahora en reconstruir la vida cotidiana de Luana: la frecuencia y calidad de la asistencia médica y controles sanitarios que recibía; las condiciones de su alimentación y el entorno en el que vivía y la posible omisión de organismos estatales que debían velar por su bienestar.