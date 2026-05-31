Qué sigue en el caso Agostina: autopsia, rastrillajes y nuevas claves

Con la confirmación judicial de que los restos hallados en Ampliación Ferreyra son "en un 98%" de Agostina Vega, la investigación ingresó en una nueva fase que estará marcada por las pericias científicas, la profundización de las pruebas y la búsqueda de respuestas sobre los interrogantes que aún rodean el crimen.

Luego de la conferencia de prensa encabezada por el fiscal Raúl Garzón, los investigadores se enfocarán en reconstruir con precisión qué ocurrió desde que la adolescente ingresó a la vivienda de barrio Cofico hasta el momento en que sus restos fueron trasladados y ocultados en un descampado de la zona sur de la ciudad.

Uno de los aspectos centrales será la autopsia y los estudios forenses complementarios. Si bien Garzón sostuvo públicamente que la muerte de Agostina habría ocurrido durante la misma noche de su desaparición o en las primeras horas del domingo, especialistas vinculados a la investigación señalan que la determinación científica de la data de muerte requerirá pericias que demandarán al menos varios días.

Los informes forenses también deberán establecer la causa precisa del fallecimiento, el mecanismo utilizado para cometer el crimen y otros elementos clave para la futura acusación judicial.

La escena del crimen, nuevamente bajo análisis

Otra de las tareas inmediatas será profundizar las pericias en la vivienda de calle Del Campillo, en barrio Cofico, donde los investigadores creen que ocurrió el homicidio.

Las pruebas recolectadas mediante reactivos químicos y otros procedimientos técnicos deberán ser analizadas en detalle para reconstruir qué sucedió dentro del inmueble y determinar si otras personas que habitaban la propiedad pudieron haber advertido movimientos, situaciones o circunstancias relevantes para la causa.

La distribución interna de la vivienda fue uno de los puntos mencionados por Garzón durante la conferencia, al explicar que algunos sectores se encuentran alejados entre sí.

Allí, peritos de Policía Científica detectaron rastros de interés para la causa pese a que, según trascendió, algunas paredes del sector del living-comedor habrían sido lavadas con lavandina, una sustancia habitualmente utilizada para intentar eliminar evidencias biológicas.

Continúan los rastrillajes

Los operativos en Ampliación Ferreyra tampoco finalizaron. Fuentes de la investigación confirmaron que los rastrillajes continuarán en las próximas horas con el objetivo de localizar más evidencias y completar la recuperación de restos que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos.

La búsqueda en ese sector fue posible tras el análisis de cámaras de seguridad, recorridos vehiculares y datos de geolocalización que permitieron vincular al Ford Ka negro incorporado al expediente con la zona donde se produjo el hallazgo.

El rol del acusado

La situación procesal de Claudio Barrelier también será uno de los focos de atención durante los próximos días.

Tras el hallazgo de los restos, el fiscal deberá formalizar una nueva imputación, más grave que la que regía hasta ahora. Todo indica que la acusación avanzará hacia una figura de homicidio agravado, cuya eventual condena contempla prisión perpetua.

Además, resta saber cuál será la postura del acusado frente a la acumulación de pruebas en su contra. Los investigadores analizan si mantendrá su estrategia defensiva o si decidirá prestar una nueva declaración.

El móvil y las posibles responsabilidades

Más allá de las evidencias recolectadas, persisten interrogantes que todavía no tienen respuesta.

El principal es el móvil del crimen. Garzón reconoció que ese aspecto continúa bajo investigación y que será determinante para comprender qué ocurrió con la adolescente.

También deberán establecerse eventuales responsabilidades de terceras personas, ya sea por participación directa, colaboración posterior o conocimiento de los hechos.

Viejas causas bajo la lupa

Otro de los puntos que comienza a generar debate es el antecedente judicial que involucró a Barrelier antes del caso Agostina.

Hace un año, una joven semidesnuda salió corriendo de la casa de Del Campillo. Estaba maniatada y pidió auxilio. Dijo que Barrelier la tenía secuestrada en un domicilio. El fiscal Iván Rodríguez lo detuvo e imputó de privación ilegítima de la libertad. El mismo estudio que lo defendió, del concejal del PJ Ricardo Moreno, lo representó y logró que en 20 días lo dejara en libertad.

En ese contexto, surgieron cuestionamientos sobre dicha causa previa por privación ilegítima de la libertad en la que el ahora principal acusado había sido investigado y posteriormente recuperó la libertad.

La actuación judicial en ese expediente y el avance que tuvo esa investigación forman parte de los aspectos que podrían quedar bajo análisis en los próximos días.

El acusado, empleado municipal: dudas y polémica

Barrelier es empleado de la Municipalidad de Córdoba. Ingresó como becario a través de militancia del sector sindical que responde al legislador Ricardo Moreno. Estuvo 20 días preso, no fue a trabajar en ese lapso y la Municipalidad afirma que no se enteró que había estado detenido.

Había ingresado a trámites para entrar a planta permanente. Todo el año pasado no presentó una planilla de antecedentes penales después de lo que pasó: en 2025 y lo que va de 2026 no había presentado planilla, pese a que tendría que hacerlo de manera periódica

El avance de la investigación

Mientras tanto, la causa por el crimen de Agostina Vega entra en una etapa decisiva. Con la búsqueda ya transformada en una investigación por homicidio, el desafío de los investigadores será determinar cómo ocurrió el hecho, cuál fue su motivación y si el único detenido actuó solo o contó con ayuda para concretar y ocultar el crimen, publicó Cadena3.