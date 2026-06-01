Claudio Úbeda dejó de ser el entrenador de Boca

Tras una reunión entre Claudio Úbeda y Marcelo Delgado, director deportivo, se confirmó que el exayudante de campo de Miguel Ángel Russo no seguirá al frente del primer equipo de Boca.

El plantel del 'Xeneize' volverá a los entrenamientos a mediados de junio con nuevo entrenador, tras quedar afuera en fase de grupos de la Copa Libertadores luego de perder ante Universidad Católica en la 'Bombonera'.

Durante su etapa como director técnico de Boca, Úbeda dirigió 32 partidos, de los cuales ganó 17, empató siete y perdió ocho, redondeando un 60,42% de eficacia.__IP__

Si bien los números no fueron tan negativos, la gran deuda pendiente del Boca de Úbeda estuvo en los partidos importantes, ya que cayó como local en los playoffs del Torneo Clausura 2025 y Apertura 2026 y además quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El segundo semestre del 2026 será clave para Boca, ya que tendrá como objetivos el Torneo Clausura, el trofeo de Campeón de Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

AgenciaNA