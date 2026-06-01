Iniciaron sumario a un agente estatal entrerriano y le reclaman devolver más de $8,7 millones

El Gobierno de Entre Ríos dispuso la instrucción de un sumario administrativo contra un agente de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano por registrar presuntas inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo. La medida fue establecida mediante el Decreto Nº 1228, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y al que tuvo acceso Elonce.

Según se consignó en la norma, la investigación será llevada adelante por la Dirección de Sumarios, dependiente de la Fiscalía de Estado, y alcanza a un agente que se desempeña en la categoría 5 del escalafón Administrativo y Técnico del organismo provincial.

Además del inicio del procedimiento administrativo, el decreto aprobó una liquidación elaborada por la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Desarrollo Humano, que determinó la existencia de haberes percibidos indebidamente por un monto total de $8.782.886,23.

Reclamo de devolución

La resolución estableció que el agente deberá reintegrar esa suma junto con los intereses devengados y a devengarse, calculados conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

En ese sentido, el Gobierno provincial intimó al trabajador a efectuar la devolución del dinero en un plazo de 30 días corridos contados desde la notificación formal del decreto.

La norma advirtió que, en caso de incumplimiento, se iniciarán las acciones legales correspondientes para recuperar los fondos reclamados.

Posibles acciones judiciales

El decreto también dispuso que, si no se concreta el reintegro dentro del plazo fijado, deberá intervenir la Fiscalía de Estado para promover las acciones judiciales tendientes al recupero de los montos reclamados, incluidos los intereses, gastos y honorarios que pudieran corresponder.

Asimismo, la disposición recordó que, hasta que se dicte una nueva reglamentación del procedimiento sumarial prevista en la Ley Nº 9755, continuará vigente el régimen establecido por el Decreto Nº 2/70 y sus posteriores modificaciones.

La medida fue refrendada por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y forma parte de los procedimientos administrativos previstos para investigar posibles incumplimientos de deberes por parte de agentes de la administración pública provincial.